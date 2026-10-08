България влезе в алианс срещу "зеленото" оскъпяване на горивата

Критиките към прекомерните "зелени" цели и най-вече към неразумните срокове за постигането им се усилват.

Шест държави от ЕС влизат в битка срещу "зеленото престараване" на Брюксел и все по-тежките еврорегулации. Днес в София представители на енергийния бизнес в България, Гърция, Румъния, Полша, Чехия и Словакия решиха да обединят сили в убеждаването на Европейската комисия, че поставя прибързани цели и създава прекомерна бюрокрация.

"Предстоящото влизане в сила на нормативни изсиквания създава затруднения пред индустрията и ще оскъпи енергоносителите", посочва Българската петролна и газова асоциация (БПГА), която е сред инициаторите на алианса на шестте държави.

На прицел са европейската система за търговия с емисии ETS2, Директивата за възобновяеми източници, забраната на двигателите с вътрешно горене, разпоредбите за авиационно гориво SAF и E-SAF.

По системата ETS2 се очаква от 1 януари 2028 г. за всеки тон гориво да се купува квота, като по груби сметки на тон дизел трябва да се плаща за 3 тона емисии. Това означава, че цената на литър бензин, дизел, керосин ще се повиши с 15-17 евроцента на литър без ДДС, обясниха от БПГА. А има и още изисквания, които водят към оскъпяване.

Като Директивата за възобновяеми източници, която поставя неизпълними цели за транспорта - за намаляване на емисиите с 14 % и за използване на поне 29% ВЕИ (зелени енергоизточници). В момента само 7-8% от транспорта в България е "зелен".

Друг проблем, който засяга авиационните горива, е изискването поне 2% в тях да е "устойчива компонента", тоест от ВЕИ, като до 2030 г. летвата трябва да се вдигне на 6%.

Това са част от регулациите, заради които шесторката, събрала се в София, създава неформален алианс за противодействие и за "конкурентно и сигурно енергийно бъдеще".

Конференцията в София излезе с декларация, с която енергийните компании на шестте държави подкрепят стремежа на ЕС към климатична неутралност, но призовават своите правителства и ЕС за:

- социално балансирано и икономически реалистично прилагане на системата за търговия с емисии ETS2 за автомобилния транспорт и сградите,

- преоценка на целите за електрификация на транспорта до 2030 г.,

- признаване на бигоривата и рециклираните въглеродни горива като ключово решение за декарбонизация на съществуващия автомобилен парк

- гарантиране на пропорционалност и изпълнимост по Акта за промишленост с нулеви нетни емисии,

- преразглеждане на регламента ReFuelEU Aviation,

- реалистично прилагане на Регламента за емисиите на метан.

"Решихме, че има нужда нашият глас да се чуе повече в Европа и лека-полека се зароди тази иниациатива - форма на сътрудничество, която нарекохме Централен и Източноевропейски алианс на енергия", обясни Светослав Бенчев от БПГА.

Следващата среща на алианса ще бъде през април догодина в Румъния.

Междувременно на 28 октомври министрите на енергетиката на шестте държави в алианса ще подпишат неофициален документ до Еврокомисията, Европейския съвет и Европарламента с настояване екоизискванията да бъдат преосмислени и отложени с две години.