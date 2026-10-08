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България влезе в алианс срещу "зеленото" оскъпяване на горивата

Енергийният бизнес от шест държави от ЕС започва битка с прекалените регулации

Днес, 16:33
Критиките към прекомерните "зелени" цели и най-вече към неразумните срокове за постигането им се усилват.
Критиките към прекомерните "зелени" цели и най-вече към неразумните срокове за постигането им се усилват.

Шест държави от ЕС влизат в битка срещу "зеленото престараване" на Брюксел и все по-тежките еврорегулации. Днес в София представители на енергийния бизнес в България, Гърция, Румъния, Полша, Чехия и Словакия решиха да обединят сили в убеждаването на Европейската комисия, че поставя прибързани цели и създава прекомерна бюрокрация.

"Предстоящото влизане в сила на нормативни изсиквания създава затруднения пред индустрията и ще оскъпи енергоносителите", посочва Българската петролна и газова асоциация (БПГА), която е сред инициаторите на алианса на шестте държави.  

На прицел са европейската система за търговия с емисии ETS2, Директивата за възобновяеми източници, забраната на двигателите с вътрешно горене, разпоредбите за авиационно гориво SAF и E-SAF. 

По системата ETS2  се очаква от 1 януари 2028 г. за всеки тон гориво да се купува квота, като по груби сметки на тон дизел трябва да се плаща за 3 тона емисии. Това означава, че цената на литър бензин, дизел, керосин ще се повиши с 15-17 евроцента на литър без ДДС, обясниха от БПГА. А има и още изисквания, които водят към оскъпяване.     

Като Директивата за възобновяеми източници, която поставя неизпълними цели за транспорта - за намаляване на емисиите с 14 % и за използване на поне 29% ВЕИ (зелени енергоизточници). В момента само 7-8% от транспорта в България е "зелен".

Друг проблем, който засяга авиационните горива, е изискването поне 2% в тях да е "устойчива компонента", тоест от ВЕИ, като до 2030 г. летвата трябва да се вдигне на 6%. 

Това са част от регулациите, заради които шесторката, събрала се в София, създава неформален алианс за противодействие и за "конкурентно и сигурно енергийно бъдеще".

Конференцията в София излезе с декларация, с която енергийните компании на шестте държави подкрепят стремежа на ЕС към климатична неутралност, но призовават своите правителства и ЕС за: 

- социално балансирано и икономически реалистично прилагане на системата за търговия с емисии ETS2 за автомобилния транспорт и сградите,

- преоценка на целите за електрификация на транспорта до 2030 г.,

- признаване на бигоривата и рециклираните въглеродни горива като ключово решение за декарбонизация на съществуващия автомобилен парк 

-  гарантиране на пропорционалност и изпълнимост по Акта за промишленост с нулеви нетни емисии,

-  преразглеждане на регламента ReFuelEU Aviation,

-  реалистично прилагане на Регламента за емисиите на метан.

 

"Решихме, че има нужда нашият глас да се чуе повече в Европа и лека-полека се зароди тази иниациатива  - форма на сътрудничество, която нарекохме Централен и Източноевропейски алианс на енергия", обясни Светослав Бенчев от БПГА.

Следващата среща на алианса ще  бъде през април догодина в Румъния.  

Междувременно на 28 октомври министрите на енергетиката на шестте държави в алианса ще подпишат неофициален документ до Еврокомисията, Европейския съвет и Европарламента  с настояване екоизискванията да бъдат преосмислени и отложени с две години.

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Централен и Източноевропейски алианс на енергия, БПГА, зелена сделка, зелен преход, енергиен преход

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