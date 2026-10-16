Гигантски плаващ завод за газ пътува към турското находище Сакария

„Осман Гази“ - огромен плаващ завод за преработка на природен газ, отпътува към находището Сакария в турската част на Черно море. Производствената платформа ще се свърже със сондажните кладенци, ще изтегля и преработва (изсушава) природния газ, който се се транспортира до брега по тръба с дължина над 160 километра.

"Отваряме нова страница в нашата енергийна история. Производството на природен газ в Черно море ще се удвои до 20 млн. куб. м на ден и от 2027 г. едно от всеки три домакинства ще използва наш местен природен газ", обяви турският президент Ердоган при потеглянето на кораба гигант от пристанището Фильос към работното му място в открито море.

"Осман Гази" (OSMAN GAZI (IMO: 8706014, FPU) е плаващ комбинат с 21 производствени единици и собствено производство на електроенергия. Ще се обслужва от 140 души екипаж. Проектният му експлоатационен срок е 20 години.

По план първото запалване на газ на факелната кула се очаква в края на тази година, а производството трябва да започне в началото на следващата.