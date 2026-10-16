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Гигантски плаващ завод за газ пътува към турското находище Сакария

Анкара планира да удвои собствения добив в Черно море

Днес, 12:19
Плаващата производствена газова платформа е с дължина 298,5 метра, ширина 56 метра и височина 29,5 метра.
Плаващата производствена газова платформа е с дължина 298,5 метра, ширина 56 метра и височина 29,5 метра.

„Осман Гази“ - огромен плаващ завод за преработка на природен газ, отпътува към находището Сакария в турската част на Черно море. Производствената платформа ще се свърже със сондажните кладенци, ще изтегля и преработва (изсушава) природния газ, който се се транспортира до брега по тръба с дължина над 160 километра.

"Отваряме нова страница в нашата енергийна история. Производството на природен газ в Черно море ще се удвои до 20 млн. куб. м на ден и от 2027 г. едно от всеки три домакинства ще използва наш местен природен газ", обяви турският президент Ердоган при потеглянето на кораба гигант от пристанището Фильос към работното му място в открито море.

"Осман Гази" (OSMAN GAZI (IMO: 8706014, FPU) е плаващ комбинат с 21 производствени единици и собствено производство на електроенергия. Ще се обслужва от 140 души екипаж.  Проектният му експлоатационен срок е 20 години. 

По план първото запалване на газ на факелната кула се очаква в края на тази година, а производството трябва да започне в началото на следващата.  

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