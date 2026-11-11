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И Унгария не иска руски газ, защото е скъп

Будапеща разчита на алтернативи като румънския проект Neptun Deep в Черно море

Днес, 17:55
Унгарският премиер Петер Мадяр опроверга предшественика си Виктор Орбан - не е вярно, че руският газ е евтин.
Унгарският премиер Петер Мадяр опроверга предшественика си Виктор Орбан - не е вярно, че руският газ е евтин.

Руският природен газ е скъп. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр. Противно на твърденията на предишното правителство (на Виктор Орбан) газът, който идва от Русия, всъщност изобщо не е евтин“, коментира Мадяр в интервю за телевизия ATV, обяснявайки защо Будапеща усилено търси алтернативни доставчици и маршрути.

Унгарският премиер поясни, че цената на руския газ е обвързана с котировките на европейския газов пазар, така че "няма такова понятие като евтин руски газ“.

Преди дни и от Турция дойде подобен коментар. "Ще намалим покупките на руски газ. Не става въпрос за политика, а за цената. Руският газ е изключително скъп“, каза пред журналисти в Анкара министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар. Турция смята да заложи на повече газ от Азербайджан и от САЩ.

Турция ще намали доставките на твърде скъпия руски газ
Турция ще намали покупката на руски природен газ, ако "Газпром" не свали цената, каза пред журналисти в Анкара турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от местни медии.
СЕГА
07 Ноем. 2026


Унгария пък гледа с голяма надежда към Румъния, която усилено се готви за старт на проект "Neptun Deep" - огромното находище на природен газ в румънската част на Черно море. Експлоатацията трябва да започне догодина.

Страните от ЕС продължават диверсификацията на газовите доставки и в рамките на плана за пълен отказ от руски газ.  

 

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