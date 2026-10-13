Плаващите терминали за ВПГ са новият хит в газовата индустрия

Плаващите терминали за втечнен природен газ (FLNG) ще се превърнат в основния маршрут за диверсификация на доставките в глобален мащаб до 2030 г., твърди анализ на консултантската компания Wood Mackenzie. Пак дотогава приблизително половината от световния капацитет за производство на LNG ще бъде съсредоточена в две държави - САЩ и Катар. Тази изключителна географска концентрация, съчетана с рисковете около ключови транспортни точки като Ормузкия пролив засилва стратегическата роля на плаващите терминали.

FLNG са плаващи заводи, разположени директно над офшорни газови находища. Те извличат природен газ от морското дъно, втечняват го на място и го товарят на танкери за износ. На FLNG залагат проекти като Ksi Lisims LNG в Канада и находището Сакария в Турция.

Само от 2023 г. насам са одобрени седем нови плаващи платформи за LNG (ВПГ). От общо 15 опериращи или строящи се FLNG платформи в света 12 са свързани с конкретни газови проекти, а три са собственост на компанията Golar LNG, която ги отдава на лизинг на производители на газ.

(Р)еволюцията на Golar LNG

Golar има над 50-годишна история в морската газова инфраструктура, но през последните години разпродаде традиционния си флот от танкери, за да се концентрира изцяло върху FLNG сектора. Вместо да строи скъпи платформи от нулата, компанията купува големи танкери (LNG carriers) в края на търговския им живот и ги конвертира в плаващи заводи. Това съкращава времето за въвеждане в експлоатация наполовина и намалява въглеродния отпечатък на проекта с около 30%.

Hilli Episeyo е първият в света успешно конвертиран FLNG терминал. Оперира край бреговете на Камерун от 2018 г. насам.

Golar Gimi е вторият плаващ завод на втечнен газ на компанията. Разположен на морската граница между Мавритания и Сенегал, обслужва мегапроекта Greater Tortue Ahmeyim на енергийния гигант ВР.

FLNG Esperanza е в корабостроителницата CIMC Raffles в Китай. Очаква се да започне работа край бреговете на Аржентина за нуждите на Pan American Energy през 2027 г.

FLNG №4 - през октомври 2026 г. Golar придоби от японската компания NYK Line танкера Grace Dahlia, за да го направи своя четвърти плаващ завод. Планът е да бъде готов през 2029 г.

Факторите

Разходите за изграждане на плаващи терминали вече са сравними с тези при сухопътните. Коефициентът им на използване през последните години е 88% - при средно 85% от за сухопътните заводи.

Wood Mackenzie посочва, че по света има около 160 трилиона кубични фута неразработени офшорни газови ресурси, които са изключително подходящи за усвояване чрез плаващи платформи.

Всички предложени нови мощности за ВПГ в Южна Америка и Западна Африка залагат именно на FLNG. За производителите в басейна „Вака Муерта“ в Аржентина и в газовите провинции в Западна Африка заводите кораби са единственият надежден износен маршрут.