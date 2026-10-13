Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Плаващите терминали за ВПГ са новият хит в газовата индустрия

Golar LNG купува танкери пред пенсия, преустройва ги в заводи и ги дава на лизинг

31 Окт. 2026
Плаващият терминал Golar Gimi, разположен на морската граница между Мавритания и Сенегал, обслужва газовия мегапроект Greater Tortue Ahmeyim на ВР.   
BP
Плаващият терминал Golar Gimi, разположен на морската граница между Мавритания и Сенегал, обслужва газовия мегапроект Greater Tortue Ahmeyim на ВР.   

Плаващите терминали за втечнен природен газ (FLNG) ще се превърнат в основния маршрут за диверсификация на доставките в глобален мащаб до 2030 г., твърди анализ на консултантската компания Wood Mackenzie. Пак дотогава приблизително половината от световния капацитет за производство на LNG ще бъде съсредоточена в две държави - САЩ и Катар. Тази изключителна географска концентрация, съчетана с рисковете около ключови транспортни точки като Ормузкия пролив засилва стратегическата роля на плаващите терминали.

FLNG са плаващи заводи, разположени директно над офшорни газови находища. Те извличат природен газ от морското дъно, втечняват го на място и го товарят на танкери за износ.  На FLNG залагат проекти като Ksi Lisims LNG в Канада и находището Сакария в Турция. 

Само от 2023 г. насам са одобрени седем нови плаващи платформи за LNG (ВПГ). От общо 15 опериращи или строящи се FLNG платформи в света 12 са свързани с конкретни газови проекти, а три са собственост на компанията Golar LNG, която ги отдава на лизинг на производители на газ.

(Р)еволюцията на Golar LNG

Golar има над 50-годишна история в морската газова инфраструктура, но през последните години разпродаде традиционния си флот от танкери, за да се концентрира изцяло върху FLNG сектора. Вместо да строи скъпи платформи от нулата, компанията купува големи танкери (LNG carriers) в края на търговския им живот и ги конвертира в плаващи заводи. Това съкращава времето за въвеждане в експлоатация наполовина и намалява въглеродния отпечатък на проекта с около 30%. 

  • Hilli Episeyo  е първият в света успешно конвертиран FLNG терминал. Оперира край бреговете на Камерун от 2018 г. насам. 
  • Golar Gimi е вторият плаващ завод на втечнен газ на компанията. Разположен на морската граница между Мавритания и Сенегал, обслужва мегапроекта Greater Tortue Ahmeyim на енергийния гигант ВР.   
  • FLNG Esperanza е в корабостроителницата CIMC Raffles в Китай. Очаква се да започне работа край бреговете на Аржентина за нуждите на Pan American Energy през 2027 г.
  • FLNG №4 - през октомври 2026 г. Golar придоби от японската компания NYK Line танкера Grace Dahlia, за да го направи своя четвърти плаващ завод. Планът е да бъде готов през 2029 г.

Факторите

Разходите за изграждане на плаващи терминали вече са сравними с тези при сухопътните. Коефициентът им на използване през последните години е 88% - при средно 85% от за сухопътните заводи.  

Wood Mackenzie посочва, че по света има около 160 трилиона кубични фута неразработени офшорни газови ресурси, които са изключително подходящи за усвояване чрез плаващи платформи.

Всички предложени нови мощности за ВПГ в Южна Америка и Западна Африка залагат именно на FLNG. За производителите в басейна „Вака Муерта“ в Аржентина и в газовите провинции в Западна Африка заводите кораби са единственият надежден износен маршрут. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , , ,

Още новини по темата

Eni и NOC вдигат добива от газовото находище "Бури" в Либия
28 Окт. 2026
ЕС инвестира €223 млн. в гигантски "склад" за CO₂ в Северно море
24 Окт. 2026
Разумът надделя - ЕС отлага по-строгите правила за метана
23 Окт. 2026
Нидерландия си осигури нов 5-годишен договор за норвежки природен газ
20 Окт. 2026
Гигантски плаващ завод за газ пътува към турското находище Сакария
18 Окт. 2026
„Екопетрол“ и „Петробрас“ залагат на колумбийския офшорен газ
18 Окт. 2026
Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС
14 Окт. 2026
Слънчевата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд
12 Окт. 2026
България влезе в алианс срещу "зеленото" оскъпяване на горивата
08 Окт. 2026
Гърция си осигури втечнен газ от Малайзия за 5 години
08 Окт. 2026
В Полша завод за метан от оборски тор се включи в газопреносната мрежа
07 Окт. 2026
В Румъния тръгва една от най-големите газови електроцентрали в ЕС
05 Окт. 2026
Газ, злато и гастарбайтери - три пътя след края на СССР
03 Окт. 2026
TotalEnergies започва нов проект за добив на газ - в Нигерия
02 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Новият ВСС - подмяна или промяна
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Борисов и Пеевски удържаха първа победа над Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави