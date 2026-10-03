Гърция си осигури втечнен газ от Малайзия за 5 години

Гърция си осигури нови доставки на втечнен природен газ (ВПГ, LNG).

Гръцката METLEN подписа с малайзийския държавен енергиен гигант PETRONAS ново споразумение. То предвижда PTUK, дъщерна фирма на PETRONAS, да доставя по шест LNG товара годишно - приблизително 0,6 милиарда кубически метра на година. Доставки ще започнат догодина, а договорът е за пет години.

Споразумението засилва стратегията на гръцката METLEN за диверсифициране на източниците на втечнен газ, като допринася за сигурността на доставките в Гърция и в Югоизточна Европа. Паралелно с това то засилва позицията на

Гърция като стратегически регионален енергиен център.

PETRONAS пък продължава да разширява присъствието си в областта на втечнения природен газ на пазарите на запад от Суецкия канал, особено в Европа и Средиземноморския регион. клиентите в ключови развиващи се пазари.