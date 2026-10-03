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Гърция си осигури втечнен газ от Малайзия за 5 години

METLEN и PETRONAS подписаха договор за доставки на шест товара LNG годишно

Днес, 09:40
Гърция продължава да разширява източниците си на природен газ.
Гърция продължава да разширява източниците си на природен газ.

Гърция си осигури нови доставки на втечнен природен газ (ВПГ, LNG).

Гръцката METLEN подписа с малайзийския държавен енергиен гигант PETRONAS ново споразумение. То предвижда PTUK, дъщерна фирма на PETRONAS, да доставя по шест LNG товара годишно - приблизително 0,6 милиарда кубически метра на година. Доставки ще започнат догодина, а договорът е за пет години. 

Споразумението засилва стратегията на гръцката METLEN за диверсифициране на източниците на втечнен газ, като допринася за сигурността на доставките в Гърция и в Югоизточна Европа. Паралелно с това то засилва позицията на
Гърция като стратегически регионален енергиен център.

PETRONAS пък продължава да разширява присъствието си в областта на втечнения природен газ на пазарите на запад от Суецкия канал, особено в Европа и Средиземноморския регион. клиентите в ключови развиващи се пазари.

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Ключови думи:

природен газ, Малайзия,  METLEN, PETRONAS, енергиен преход, зелен преход

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