Управляващите се канят да превърнат фонда "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) в по-голям диспечер на милиардите в сектора. ФСЕС, чиято роля е да се опитва да балансира резките промени и да защити потребителите от непосилни цени, ще получава допълнителни вноски от още фирми, за да може да раздава повече субсидии и компенсации. Това предвиждат текстове в проектобюджета за 2027 г., скрити срамежливо в заключителните разпоредби.

От Нова година подобно на "зелените" централи, които правят ток от ВЕИ - слънце, вятър, биомаса и др. системите за съхранение на енергия - батериите, също ще бъдат задължени да правят отчисления от приходите си във фонда. ФСЕС се пълни основно от големите производители и търговци на електроенергия и мрежовите оператори, а също и от приходи от продажби на СО2 квоти.

Идеята още намиране на още приходи за фонда, който раздава ударно различни видове субсидии и "компенсации" на различни групи "клиенти", се върти усилено от месеци. В края на октомври Еленко Божков, енергиен експерт на управляващата партия ПБ, обяви, че батериите също трябва да правят отчисления във фонда. "Трябва да се въведе 5% вноска и за приходите, реализирани от батерии, за да имаме още един приход във ФСЕС. Сигурно ще има отпор, но не трябва да забравяме, че голяма част от тези батерии - доставянето и изграждането им - беше финансирано от ЕС по Плана за възстановяване. Фотоволтаичните централи, които зареждат батериите, тяхната енергия не се облага с тези 5%", коментира Божков.

И ето че предложението вече е на дневен ред. То идва на фона на същински бум на системите за съхранения на енергия, който изведе България на водещо място в Европа. По последни данни големите "складове за ток" у нас вече надхвърлят 2000 MW инсталирана мощност. Освен че са важен балансьор за електроенергийната система, те печелят здраво заради огромната ножица в цените на тока при резки пикове и спадове на производството и на търсенето (поемат евтин ток, а го продават, когато е най-търсен и най-скъп).

На заседанието на бюджетната комисия днес по проектобюджета от бизнеса не скриха, че са неприятно изненадани от появилата се тихомълком разпоредба и батерийните паркове да отчисляват 5% вноски за Фонда СЕС. Такава разпоредба не съществуваше в проекта, публикуван от МФ за обществено обсъждане.

Проблемът бе повдигнат от КРИБ, а от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия обявиха, че няма основание да се смята, че бизнесът с батериите, който е в самото си начало, е с висока рентабилност и прави огромни печалби. "Фактът, че е предвидено европейско финансиране за инсталиране на мощности за съхранение на електроенергия, означава, че тази дейност е рискова", обяви Мирослав Каракушев от името на операторите на батерии. Той смята, че на практика се налага 5% данък върху оборота на тези оператори, а това е в нарушение на договора за функциониране на ЕС, защото са получатели на европомощ.

Еквилибристики с милиарди

Преди дни правителството обяви, че заради скъпите ток и газ готви голяма програма за 2 млрд. евро помощи за фирмите и домакинствата, като посочи, че средствата ще бъдат взети основно от фонда СЕС.

Сумата изглежда колосална - особено като се има предвид какви са до момента постъпленията във ФСЕС. Според одобрения от МС бюджет на фонда приходите му за цялата 2026 г. ще са 1.261 млрд. евро. В прогнозите на кабинета за идните три години за приходите са заложени подобни числа: 1.3585 млрд. евро за догодина и съответно 1. 2313 млрд. и 1.3012 млрд. евро за 28-а и 29-а година.

Конкретно в бюджетните сметки и приложения за 2027 г. изобщо не се вижда какъв ще е ефектът за фонда балансьор от добавянето на вноски от нови групи предприятия, чиито приходи несъмнено са значителни.

В същото време в доклада към бюджет 2027 правителството говори за доста по-скромно подпомагане от ФСЕС - едва една трета от цитираните по-горе 2 млрд. евро: Ето какво пише там:

ФСЕС ще продължи да изплаща компенсации за скъп ток по програмите на МС за енергоемките предприятия, за битовите потребители и за "небитовите" потребители, за технологичните разходи на мрежовите оператори. Разчетено е разходите по тези програми да възлязат в размер на 634,9 млн. евро през 2027 г.

Остава загадка откъде ще дойдат тогава обещаните от кабинета "Радев" програми за субсидиране на фирми и граждани за общо 2 млрд. евро. На брифинг миналата седмица министрите на икономиката и на енергетиката само подметнаха, че в подпомагането ще бъде включена и държавната банка ББР. Обещаха да дадат подробности "скоро". Всички са в очакване.