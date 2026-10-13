„Екопетрол“ и „Петробрас“ залагат на колумбийския офшорен газ

Бразилската "Петробрас" планира подводен тръбопровод да транспортира газа директно от морското дъно до сушата, без да се налага изграждането на конвенционална офшорна платформа.

Колумбийската „Екопетрол“ и бразилската „Петробрас“ са приключили най-мащабната си досега кампания за проучване на природен газ в дълбоките води на Карибско море, съобщи OilPrice.

С инвестиция от почти 1 млрд. долара за две години и половина са изпълнени пет проучвателни сондажа. В проекта, наречен "Сириус", "Петробрас“ има дял 44,4%, а „Екопетрол“ притежава останалите 55,6%.

През август двете компании обявиха ново откритие на природен газ в дълбоките води на колумбийския Карибски басейн.

В блока „Сириус“ (познат в миналото като Uchuva) бяха потвърдени залежи от над 6 трилиона кубични фута. Това откритие има потенциала да удвои газовите резерви на Колумбия и да гарантира нейната дългосрочна енергийна сигурност.

"Петробрас“ и „Екопетрол“ очакват реалният добив на газ да започне в периода 2029–2030 г. с капацитет до 249 милиона кубични фута на ден. Общата инвестиция в разработката на проекта и производството се оценява на близо 5 милиарда долара .

Една от най-интересните иновации, планирани от бразилската "Петробрас", е изграждането на подводен тръбопровод, който ще транспортира газа директно от морското дъно до сушата. Няма да е нужна конвенционална офшорна платформа , което значително оптимизира разходите и намалява екологичния отпечатък.

Продължилата 2,5-години проучвателна кампания е била и голямо логистично предизвикателство - повече от 1000 полета на вертолети са превозили над 16 000 пасажери, а кораби са транспортирали над 147 000 тона товари.