Русия отчаяно се нуждае от китайския пазар, за да компенсира поне отчасти срива на износа си за Европа след нахлуването на Украйна и последвалите санкции.

Цената на природния газ на вътрешния пазар в Русия вече е по-висока от тази в САЩ, пише "Инвестор", като цитира Ройтерс. В Московска област вече плащат по 8500 рубли за 1000 куб. метра, или 103 долара, докато цените в Щатите за промишлени потребители са между 80 и 95 долара за 1000 куб. метра, посочва Алексей Громов от руския Институт по енергетика и финанси.

Според експерта поскъпването поставя под въпрос разширяването на газопровода "Силата на Сибир" към Китай, защото го превръща в нерентабилен проект. Пекин настоява за ниски цени по газопровода, 120-130 долара - нива, които според Громов ще бъдат достигнати за руския пазар още през 2030 г. Кремъл обаче иска цени като на "Силата на Сибир 1" - 250-260 долара за 1000 куб. метра. Това са стойности, които са далеч по-неизгодни за Русия от износа й за Европа. Пазарът на ЕС обаче все повече се затваря и затова Кремъл е принуден да прави компромиси за Китай, разчитайки на големи покупки.

"Газпром" загуби най-големите си пазари в Европа след началото на войната в Украйна. Компанията засекрети финансовото си състояние и разчита на развитието на мрежата на вътрешния пазар, където ръстът на цената е ограничен, както и на доставките към Китай.

„Силата на Сибир 2“ е най-скъпият газов проект в света. Москва не казва колко ще струва дългият 2600 км газопровод, но още през 2024 г. експерти говореха за над 13,6 милиарда долара. Споразумението за сътрудничество между „Газпром“ и Китайската национална петролна корпорация предвижда увеличение на капацитета на "Силата на Сибир" и на Далекоизточния маршрут от 48 милиарда на 56 милиарда куб. метра годишно и доставки в продължение на 30 години.

Доставките на „Газпром“ за Европа достигнаха пик от 175-180 млрд. куб. метра през 2018- 2019 г. Това означава, че са съставяли над 80% от продажбите извън ОНД и са формирали лъвския пай от приходите на концерна. Дори планът за разширяване на доставките към Китай да се осъществи на 100%, „Газпром“ ще може да компенсира по-малко от една трета от предишния си износ за Европа, при това на далеч по-неизгодни цени.