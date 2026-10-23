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ЕС инвестира €223 млн. в гигантски "склад" за CO₂ в Северно море

Газът ще се нагнетява в хранилище в норвежкия континентален шелф

Днес, 19:23
Въглеродният диоксид ще се превозва със специализирани танкери до хранилището в Северно море.
Въглеродният диоксид ще се превозва със специализирани танкери до хранилището в Северно море.

Компаниите Aker BP и Höegh Evi получиха 223 млн. евро от Фонда за иновации на ЕС за "Атлас" - мащабен проект за пренос и съхранение на въглероден диоксид. Огромни количества CO₂, произвеждани от европейските индустриални компании, ще бъдат отвеждани и "складирани" в норвежкия континентален шелф.

"Атлас“ ще е с капацитет 6 млн. тона CO₂годишно с потенциал за разширяване до над 10 млн. т с развитието на европейския пазар за улавяне на емисии. Проектът съчетава регионално събиране на парниковия газ, морски транспорт при ниско налягане и съхранение в норвежката част на Северно море.  

Въглеродният диоксид ще бъде нагнетяван на дълбочина над 2000 метра под морското дъно в хранилището, разположено в блока EXL011, експлоатиран от Aker BP.  В хранилището Aker BP има 80% а останалите проценти са на ORLEN Upstream Norway, дъщерно на полския гигант "Орлен"). 
CO₂ ще се събира в регионални експортни центрове, разположени в близост до промишлени клъстери, и ще се превозва със специализирани кораби до хранилището, обясняват от Höegh Evi.  

През април т.г. колосът "Атлас“ бе сред избраните за финансиране проекти от взаимен интерес като важна трансгранична европейска инфраструктура. Предпроектното проучване вече е приключило. През 2028 г. трябва да бъде взето окончателното инвестиционно решение, а първото нагнетяване на газ се очаква да започне от 2031 г.

„Атлас“ ще предостави на европейските промишлени предприятия значителен капацитет за съхранение и да постигне икономии от мащаба, които ще осигурят намаляване на разходите. 

 

Höegh Evi (преди Höegh LNG) е световен лидер в плаващата енергийна инфраструктура, специализиран в морски терминали за втечнен природен газ, чисти енергийни носители и улавяне и съхранение на въглерод. 

Aker BP е една от най-големите енергийни компании в Европа, занимаваща се с проучване, разработване и добив на нефт и газ изцяло на Норвежкия континентален шелф. Акционери в нея са норвежката Aker и британската ВР. 

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