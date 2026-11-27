Заливът Бохай (наричан още Бохайско море) е най-вътрешният залив на Жълто море в североизточен Китай. Регионът е богат на въглеводороди.

Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC) обяви, че е постигнала голям пробив в свръхдълбоките проучвания за природен газ и нефт. Повод е завършването на „високодебитен“ сондаж в централната част на Бохайско море, близо до падината Боджун - най-богатата на въглеводороди депресия в региона.

Сондажът е направен във вулканични скали на забележителна дълбочина - 5770 метра. Той може да произвежда около 800 000 куб. метра природен газ на ден, показват тестовете, проведени от CNOOC.

Вулканичните скални образувания са в групата на „неконвенционалните“ резервоари, тъй като са сложни геоложки структури, с широко варираща порьозност и пропускливост, и откриването на "пазви" с рентабилни обеми газ е по-трудно. За целта CNOOC е разработила технологии за дълбоководно 3D сеизмично проучване.

Китай се насочва към използване и на "трудни" ресурси, за да намали зависимостта от внос. На фона на високо геополитическото напрежение и опасения за сигурността на глобалните енергийни потоци Пекин определя дълбоководните, дълбоките подземни и други неконвенционални ресурси като ключови за проучване. Китайските енергийни експерти сочат като перспективни зони басейна Ордос във Вътрешна Монголия, залива Бохай в Шандонг, региона Съчуан-Чунцин, басейна Тарим в Синцзян и басейна Сунляо в североизточен Китай.

В края на октомври Националната енергийна администрация на Китай свика среща по повод изпълнението на 10-годишния план за увеличаване на производството на нефт и газ и призова индустрията да „положи всички усилия“ за дългосрочно разширяване на капацитета.

През 2025 г. Китай е произвел 262,06 милиарда кубически метра природен газ, показват официалните данни. Делът на вносния газ е спаднал до 40%, което е най-ниското ниво през последните пет години.