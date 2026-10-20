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Нидерландия си осигури нов 5-годишен договор за норвежки природен газ

Новата сделка на Equinor и Eneco осигурява потреблението на милиони домове и предприятия

Днес, 23:06
Норвегия е важен доставчик на природен газ за Европа.
Еquinor
Норвегия е важен доставчик на природен газ за Европа.

Норвежката Equinor и нидерландската Еneco сключиха мащабно петгодишно споразумение за природен газ. Сделката обезпечава енергийните нужди на милиони домакинства и малки бизнеси в Нидерландия. Доставките вече започнаха.

Всъщност това е третото дългосрочно споразумение, което двете компании подписват през 2026 г. Пред февруари бе първият 5-годишен договор - за до 0,5 млрд. куб. м газ годишно за Нидерландия. Вторият договор, през март, е за доставка на 2,2 TWh газ годишно за германското дъщерно дружество на Eneco – LichtBlick

Съгласно октомврийското споразумение 9 TWh/годишно, или към 900 млн. куб. метра, ще се доставят директно в нидерландската газопреносна мрежа до 2013 г.. 

Газът се добива от норвежкия континентален шелф. Начинът на добиване и възможността да се транспортира по газопроводи дават важно предимство - нисък въглероден отпечатък. 

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