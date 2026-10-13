Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС

Германският гигант Uniper и турската Biotrend Enerji подписаха споразумение за оценка на възможностите за износ на биометан от Турция към европейските пазари.

Турция притежава огромен неизползван потенциал за производство на биометан - до 50 тераватчаса годишно. Конкретно компанията Biotrend, част от Doğanlar Holding и основен местен оператор на системи за управление на отпадъци и депа за отпадъци, има възможности за за производство около 1,4 тераватчаса годишно.

Произведеният биометан може да бъде нагнетява в турската газова мрежа, транспортиран към Гърция или България и оттам - и към други държави от ЕС.

Партньорите ще оценят дали съществуващите производствени инсталации на Biotrend, които превръщат биогаза в ток, могат да бъдат модернизирани, за да произвеждат биометан от органични отпадъци. Uniper ще допринесе със своя опит в снабдяването и комерсиализацията на възобновяемите газове.

"Биометанът може да използва съществуващата газова инфраструктура и да бъде доставян на клиентите, без да се изискват значителни промени в техните процеси. Европейската индустрия се нуждае от надеждни и конкурентни възможности за намаляване на емисиите. посочват от Uniper.

Германският енергиен гигант вече си е осигурил бъдещи доставки от три испански завода и управлява верига за доставки „от биометан към био-LNG“, като използва съществуващата инфраструктура на терминала Gate в Ротердам.

Предстои сериозна работа на екипите на Biotrend и Uniper за разработване, съгласуване на проекта и доказване на неговата техническа и търговска жизнеспособност.