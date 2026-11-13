Строи се втори плаващ завод за газовото находище "Сакария"

Новата производствена платформа ще е "близнак" на "Осман Гази", която се готви за влизане в експлоатация догодина.

Започва строителството на нова плаваща производствена платформа за гигантското турско газово находище „Сакария“ в Черно море, съобщи Offshore Energy.

Заводът кораб се изгражда от китайската компания Wison New Energies в корабостроителницата в Нантун. Той е поръчан от турската ТРАО (Türkiye Petrolleri A.O.) Платформата ще преработва до 25 млн. куб. м природен газ дневно.

Wison New Energies отбеляза със специална церемония полагането на кила, което е началото на същинското строителство.

Платформата е предназначена за третата фаза на проекта „Сакария“. Експлоатационният й срок е 30 години. Тя ще приема суровия природен газ директно от подводните сондажи и ще извършва пълния цикъл - отделяне на водата, осушаване, компресиране и измерване. След преработката на борда газът ще се подава по подводен тръбопровод към газопреносната мрежа на Турция.

Находището „Сакария“ се намира на около 170 км от брега в Черно море на дълбочина 2150 метра, като според оценките разполага със запаси от природен газ в размер на 405 млрд. куб. метра. През декември се очаква да започнат тестове за първата плаваща производствена платформа - "Oсман Гази", която вече е в Черно море и трябва да започне преработката на газ от "Сакария" догодина.