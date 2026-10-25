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Eni и NOC вдигат добива от газовото находище "Бури" в Либия

Нова технология ще осигури допълнителни 700 млн. куб. м природен газ годишно и намаляване на СО2 с близо 1.5 млн. тона

Днес, 12:40
Проектът Bouri Gas Utilization е отличен пример как модерните технологии осигуряват и увеличаване на производството на енергия, и намаляване на емисиите на въглероден диоксид.
Проектът Bouri Gas Utilization е отличен пример как модерните технологии осигуряват и увеличаване на производството на енергия, и намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

През октомври  италианската компания Eni и либийската Национална петролна корпорация (NOC) завършиха мащабния проект Bouri Gas Utilization Project - проект за оползотворяване на газа, "излитащ" при експлоатацията на голямото находище "Бури". Най-просто казано, вместо съпътстващият газ да отива "на вятъра" и да изгаря в атмосферата, въведената "зелена" технология позволява той да се улавя и използва. 

Проектът 

Bouri Gas Utilization ще осигурява допълнително производство от около 700 млн. кубични метра природен газ годишно и ще допринесе за съкращаване на СО2 с близо 1.5 млн. тона годишно. 

  • „Бури“ е едно от най-важните находища на Либия. Разположено е в Блок NC-41 в Средиземно море, на около 120 километра северно от либийския бряг. Оценява се на около 4,5 милиарда барела доказани възстановими петролни резерви и около 3,5 трилиона куб. фута природен газ. 

  • Инсталиран е нов модул за улавяне на газ (GRM), който спира изгарянето на съпътстващия газ в атмосферата. Газът се пренася по 28-километрова подводна тръбопроводна мрежа до брега (в комплекс „Мелита“), откъдето се разпределя за вътрешно потребление и за износ през Италия за Европа чрез газопровода Greenstream.
  • Мелита (Mellitah) е огромен индустриален комбинат на либийския бряг. В него суровият газ и петрол се пречистват и обработват, преди да бъдат насочени към вътрешния пазар или за износ.
  • Мелита подготвя и доставя природния газ, който се изпомпва през подводния газопровод Greenstream директно от Либия до остров Сицилия (Италия). Този тръбопровод осигурява ключови енергийни доставки за Южна Европа.

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