Eni и NOC вдигат добива от газовото находище "Бури" в Либия

Проектът Bouri Gas Utilization е отличен пример как модерните технологии осигуряват и увеличаване на производството на енергия, и намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

През октомври италианската компания Eni и либийската Национална петролна корпорация (NOC) завършиха мащабния проект Bouri Gas Utilization Project - проект за оползотворяване на газа, "излитащ" при експлоатацията на голямото находище "Бури". Най-просто казано, вместо съпътстващият газ да отива "на вятъра" и да изгаря в атмосферата, въведената "зелена" технология позволява той да се улавя и използва.

Проектът

Bouri Gas Utilization ще осигурява допълнително производство от около 700 млн. кубични метра природен газ годишно и ще допринесе за съкращаване на СО2 с близо 1.5 млн. тона годишно.

„Бури“ е едно от най-важните находища на Либия. Разположено е в Блок NC-41 в Средиземно море, на около 120 километра северно от либийския бряг. Оценява се на около 4,5 милиарда барела доказани възстановими петролни резерви и около 3,5 трилиона куб. фута природен газ.