Eni и NOC вдигат добива от газовото находище "Бури" в Либия

През октомври италианската компания Eni и либийската Национална петролна корпорация (NOC) завършиха мащабния проект Bouri Gas Utilization Project - проект за оползотворяване на газа, "излитащ" при експлоатацията на голямото находище "Бури". Най-просто казано, вместо съпътстващият газ да отива "на вятъра" и да изгаря в атмосферата, въведената "зелена" технология позволява той да се улавя и използва.
Проектът
Bouri Gas Utilization ще осигурява допълнително производство от около 700 млн. кубични метра природен газ годишно и ще допринесе за съкращаване на СО2 с близо 1.5 млн. тона годишно.
- „Бури“ е едно от най-важните находища на Либия. Разположено е в Блок NC-41 в Средиземно море, на около 120 километра северно от либийския бряг. Оценява се на около 4,5 милиарда барела доказани възстановими петролни резерви и около 3,5 трилиона куб. фута природен газ.
- Инсталиран е нов модул за улавяне на газ (GRM), който спира изгарянето на съпътстващия газ в атмосферата. Газът се пренася по 28-километрова подводна тръбопроводна мрежа до брега (в комплекс „Мелита“), откъдето се разпределя за вътрешно потребление и за износ през Италия за Европа чрез газопровода Greenstream.
- Мелита (Mellitah) е огромен индустриален комбинат на либийския бряг. В него суровият газ и петрол се пречистват и обработват, преди да бъдат насочени към вътрешния пазар или за износ.
- Мелита подготвя и доставя природния газ, който се изпомпва през подводния газопровод Greenstream директно от Либия до остров Сицилия (Италия). Този тръбопровод осигурява ключови енергийни доставки за Южна Европа.