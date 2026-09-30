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TotalEnergies започва нов проект за добив на газ - в Нигерия

Находището „Има“ ще доставя природен газ на завода за втечняване „Нигерия ВПГ“.

02 Окт. 2026
„Има“ е проект с ниски разходи и ниски емисии, с опростен дизайн на платформата и електрозахранване от брега, посочват участниците.
„Има“ е проект с ниски разходи и ниски емисии, с опростен дизайн на платформата и електрозахранване от брега, посочват участниците.

Компанията TotalEnergies и нигерийският ѝ партньор Amni са взели окончателно инвестиционно решение за разработването на газовото находище „Има“ в Нигерия, съобщи GasWorld.
Разположено в плитки води в близост до остров Бони, „Има“ ще бъде разработено с помощта на плаваща платформа и ще бъде свързано чрез 22-километров газопровод с „Нигерия ВПГ“ - предприятие за втечняване на газ.

Amni притежава 60% дял в находището, а TotalEnergies“ - 40%. Очаква се производството да започне през 2028 г., като капацитетът ще се стабилизира на ниво от 350 млн. кубични фута на ден. След пускането му в експлоатация находището „Има“ ще доставя около една трета от газа, необходим за текущия проект за разширение на 7-ия производствен блок на завода за втечнен газ „Нигерия ВПГ“. Планира се 7-и блок да заработи до края на 2027 г., увеличавайки капацитета на завода за втечняване от 22 на 30 млн. тона годишно.

Нигерия разполага с над 200 трилиона кубически фута доказани запаси от природен газ, което я поставя на първо място в Африка и на осмо място в света. 

 

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Ключови думи:

природен газ, Нигерия, ВПГ, енергиен преход, зелен преход

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