В Полша завод за метан от оборски тор се включи в газопреносната мрежа

Първият завод за метан от селскостопански произход в Полша вече е присъединен към газопреносната мрежа на страната, съобщи GasWorld.

Съоръжението, разположено в Коморово, превръща в биометан оборски тор и течна тор от ферми в региона. То е с капацитет да произвежда около 20 GWh възобновяем газ годишно.

Модерният завод е пример за ефективно използване на ресурсите и затваряне на цикъла - топлината, генерирана по време на производството, се използва от инсталацията, а остатъчният продукт може да се използва като органичен тор.

Основен инвеститор е частната компания „Агро-Биогаз“. Тя вече има 20-годишен договор за реализация на произведения биогаз с швейцарската компания Axpo ("Акспо"), която държи миноритарен миноритарен дял в проекта. Това не е единствената инвестиция на швейцарската група в страната. През 2024 г. Аxpo Poland придоби централа за производство на електроенергия и торове в Старе Шлепце.