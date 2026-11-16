Евтин филтър спестява 32% от енергията за рафиниране на петрол

Pixabay Използването на мембраната може да намали потреблението на енергия с 31,6%, емисиите на въглероден диоксид с 37,6%, потреблението на охлаждаща вода с 20,7% и експлоатационните разходи с 36%, установяват изследователите.

Учени направиха важно откритие, което би могло да намали енергията и СО2 емисиите в процеса на рафиниране на петрол.

Научният пробив дава прост и евтин начин за разделяне на молекулите на суровия петрол - чрез полимерна мембрана. В предходни изследвания учените пробваха с нанасяне на повърхностен слой, който спомогне за разделянето на молекулите. Но производството на мембрани с допълнителен слой е скъпо.

Затова екип от Корейския институт за напреднали науки и технологии (KAIST) и Технологичния институт на Джорджия предприема радикално различен подход. Вместо да разчитат на ултратънко специализирано покритие, учените прекарват суров петрол директно през пореста полиакрилонитрилна (PAN) мембрана. Тя е изработена от химически стабилен и евтин полимер, често използван като поддържащ материал в промишлените мембрани.

С преминаването на суровия петрол през мембраната при стайна температура тя се превръща в своеобразен филтър, който се запушва, тъй като тежките въглеводороди полепват по стените на порите. Натрупването на тежки въглеводороди постепенно стеснява порите и създава разделителни канали, по-малки от 2 нанометра, разказва Nature.

Новата технология може да бъде внедрена от рафинериите с прости преустройства - с добавяне на модулен филтрационен блок, който не изисква значителни инвестиции.

Тези евтини мембрани биха могли значително да намалят потреблението на енергия и емисиите при рафинирането. Така наречените „запушени филтри“ не могат да заместят самата дестилация, но могат да се използват на ранен етап за разделяне на фракции, без да е необходимо суровият петрол да се нагрява над 350 °C от самото начало.

Използването на мембраната като етап на предварителна обработка преди конвенционалната дестилация може да намали потреблението на енергия с 31,6%, емисиите на въглероден диоксид с 37,6%, потреблението на охлаждаща вода с 20,7% и експлоатационните разходи с 36%.