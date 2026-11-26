От догодина на пристанището на Гьотеборг ще бъде "обзаведено" с важна инфраструктура за природен газ - завод за био-LNG с резервоар. Заводът - собственост на Nordion Energi, трябва да е готов за работа през второто тримесечие на 2027 г. Целта на проекта е да снабдява морския транспорт и тежкотоварните камиони с чисто гориво.

Работата по фундаментните плочи е завършена, монтиран е и резервоарът за био-LNG, който е първият от ключовите компоненти на завода. Газохранилището е с обем от 500 м³ и тегло 140 тона. Пренесено е до Гьотеборг по вода. Когато заводът заработи, в резервоара ще могат да се складират до 200 тона биогаз.

Заводът за био LNG в Гьотеборг ще e първият в страната, който ще се свърже директно към западношведската газова мрежа. Той ще произвежда 250 GWh био-LNG годишно - гориво, достатъчно за зареждането на 500 камиона или на 50 кораба. Проектът ще създаде и нов пазар за производителите на биогаз, които вече са свързани с газопреносната система или се готвят да се присъединят към нея.

Процесът