От догодина на пристанището на Гьотеборг ще бъде "обзаведено" с важна инфраструктура за природен газ - завод за био-LNG с резервоар. Заводът - собственост на Nordion Energi, трябва да е готов за работа през второто тримесечие на 2027 г. Целта на проекта е да снабдява морския транспорт и тежкотоварните камиони с чисто гориво.
Работата по фундаментните плочи е завършена, монтиран е и резервоарът за био-LNG, който е първият от ключовите компоненти на завода. Газохранилището е с обем от 500 м³ и тегло 140 тона. Пренесено е до Гьотеборг по вода. Когато заводът заработи, в резервоара ще могат да се складират до 200 тона биогаз.
Заводът за био LNG в Гьотеборг ще e първият в страната, който ще се свърже директно към западношведската газова мрежа. Той ще произвежда 250 GWh био-LNG годишно - гориво, достатъчно за зареждането на 500 камиона или на 50 кораба. Проектът ще създаде и нов пазар за производителите на биогаз, които вече са свързани с газопреносната система или се готвят да се присъединят към нея.
Процесът
- Заводът ще приема органични отпадъци – оборски тор, селскостопански остатъци, хранителни отпадъци или странични продукти от производството на етанол. В затворени резервоари (анаеробни биореактори) бактерии разграждат тази маса без достъп на кислород и отделят суров биогаз.
- Суровият биогаз се пречиства, като от него се отделят въглеродният диоксид (CO₂), влагата и други примеси. Получава се чист биометан (около 99,8% метан), който по химичен състав и качества е напълно идентичен с природния газ.
- Следва криогенно втечняване - биометанът се охлажда до изключително ниска температура (около -155°C до -162°C), при което преминава в течно състояние. Това намалява обема му около 600 пъти и позволява лесното му съхранение и превоз с цистерни до места без достъп до газопровод.