Свлачища изместват трасето на магистрала "Хемус" край Търново

Строителството на "Хемус може да се нарече исторически процес, тъй като продължава вече повече от половин век.

Автомагистрала "Хемус", която България се опитва да построи вече 52 години, се сблъска с пореден проблем. Трасето на Лот 7, което сега минава на 20 километра от Велико Търново, трябва да бъде преместено - заради свлачища. Това носи още забавяне, препроектиране и допълнителни разходи - включително и защото трасето ще се удължи с близо 3 километра, за да заобиколи нестабилните терени край село Камен.

Абсурдното в тази новина е, че проблемите са отдавна известни. Още през 2018 г. „Геозащита – Плевен“ е изготвила становище за свлачищни процеси край Камен. Според актуализираните намерения на Агенция "Пътна инфраструктура" обходът ще премине северно от селото, като на места се отдалечава с до 2.8 километра от първоначално предвидения коридор. Предложението на АПИ предвижда обход с дължина 9,5 километра. Трасето ще преминава на около 550 метра от жилищните сгради на селото, без да навлиза в регулацията му.

До строителни работи обаче има много време. Предстоят изработване и одобряване на подробен устройствен план, съгласувания, екологични процедури и отчуждаване на засегнатите имоти.

Засега не е обявен конкретен срок за старт на строителството по променения участък от Лот 7.

В проекта са заложени два пътни възела – „Горски Сеновец“ и „Камен“. Предвидени са също "пресечки" със съществуващи пътища, за да се запазят връзките между населените места и земеделските терени.