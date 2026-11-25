Колумбийските сили за сигурност сложиха край на продължилата с часове заложническа криза в туристическия град Картахена. При съвместна операция на армията и полицията всички заложници, държани от въоръжени мъже в супермаркет, са освободени, съобщиха местните издания Semana и El Colombiano, предаде Нова тв.

По предварителни данни един от похитителите е убит, а други четирима са задържани. При акцията е ранен полковник от специалните полицейски части. До щурма се е стигнало, след като въоръжените мъже не изпълнили ултиматума на президента Абелардо де ла Есприеля да се предадат до 00:30 ч. местно време. Около 01:10 ч. в района на супермаркета са чути експлозии, след което специалните части са проникнали в сградата.

Въоръжени мъже държаха най-малко 20 души като заложници в супермаркет.

Първоначално похитителите взеха около 30 души за заложници, сред които клиенти и служители на търговския обект. Десет от тях бяха освободени, включително пет възрастни жени.

Заложниците са били взети от група въоръжени мъже, укрили се в магазин от веригата "Ексито" (Exito), след бърза намеса на полицията, която e успяла да осуети опита им да отвлекат брониран автомобил, превозващ пари в брой от търговски център, заяви президентът Де ла Есприеля.

Държавният глава промени работната си програма и отпътува за Картахена, придружаван от министъра на отбраната Хорхе Мора и представители на висшето военно и полицейско командване.

Де ла ЕСприеля проведе координационно съвещание с ръководителите на силите за сигурност, на което бяха обсъдени възможностите за разрешаване на кризата и безопасното освобождаване на заложниците.

"Гарантирам на колумбийския народ, че ще освободим тези хора", заяви президентът.

Снимки на Ройтерс показаха струпване на тежко въоръжени военнослужещи и полицаи пред магазина в квартал "Ла Кастеяна" в Картахена, популярен сред туристите град с колониална архитектура.

Заложническата криза доведе и до временно прекъсване на въздушния трафик на международното летище "Рафаел Нунес" в Картахена. Впоследствие нормалната работа на летището започна постепенно да се възстановява.

Картахена е един от най-популярните туристически градове в Колумбия. В града живеят около един милион души, а историческият му център е известен със запазената си колониална архитектура и крепостните стени. Заложническата криза се развива на фона на засилено обществено безпокойство за сигурността в Колумбия след поредица от инциденти в различни части на страната.