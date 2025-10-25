САЩ санкционираха и президента на Колумбия за наркотрафик

САЩ санкционираха колумбийския президент Густаво Петро, семейството му и член на правителството му по обвинение в участие в международна търговия с наркотици, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.

Министерството на финансите санкционира Петро, съпругата му Вероника дел Сокоро Алкосер Гарсия, сина му Николас Фернандо Петро Бургос и колумбийския вътрешен министър Армандо Алберто Бенедети.

Петро "позволи на наркокартелите да процъфтяват и отказа да пресече тази дейност", заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесънт. "Президентът (на САЩ Доналд) Тръмп предприема категорични действия за защитата на нашата страна и няма да толерира никакъв трафик на наркотици към границите ѝ," обяви той.

Този ход засилва още повече напрежението между президента републиканец на САЩ и първия ляв лидер на Колумбия, възникнало основно около американските удари по плавателни съдове край бреговете на Латинска Америка, използвани за предполагаем пренос на наркотици. Наскоро Тръмп нарече Петро с епитети като "лош човек" и "най-лошия президент, когото Колумбия е имала".

Преди дни президентът на САЩ предупреди Колумбия, че Вашингтон може да предприеме сериозни действия срещу нея. Напрежение има и с Венецуела, след като Доналд Тръмп заплаши с операция и по суша. "Това е следващата крачка. Не мисля, че има нужда да искаме разрешение от Конгреса за обявяването на война. Мисля, че ние просто ще убиваме хората, които внасят наркотици в нашата страна. Ясно ли е? Ще ги убием," каза американският президент тази седмица.