Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кандидат-президент почина в Колумбия

Днес, 14:14
EPA/BGNES

Кандидатът за президент на Колумбия Мигел Урибе, който бе ранен на предизборен митинг преди два месеца, почина след дълга хоспитализация. 

Урибе бе прострелян от 15 годишен младеж на 7 юни т.г., докато държеше реч на митинг в парка "Ел Голфито", в западната част на колумбийската столица Богота.Урибе бе откаран в спешно отделение, а стрелецът бе задържан. 

Убиецът е бил нает "сикарио" (платен убиец). При ареста си той е извикал: "Съжалявам, направих го за парите, за семейството си!"

Според медици в тялото на Урибе са проникнали три куршума, от които два в главата, предаде тогава "Франс прес". 

Мигел Урибе Турбай е от Партията на демократичния център. Той е син на Диана Турбай, журналистка, отвлечена от картела от Меделин и убита при неуспешен опит за спасяване ѝ през 1991 г. От страна на майка си той е внук на Хулио Сесар Турбай Аяла, който е президент на Колумбия от 1978 до 1982 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Колумбия, Мигел Урибе

Още новини по темата

15-годишен простреля кандидат за президент на Колумбия
08 Юни 2025

Венецуела спря полетите от Колумбия преди изборите
20 Май 2025

В Колумбия е обявено извънредно положение заради жълта треска
18 Апр. 2025

Търговската война на САЩ с Колумбия приключи за няколко часа
27 Яну. 2025

Отиде си прочутият колумбийски художник Фернандо Ботеро
15 Септ. 2023

Колумбия постигна исторически успех на Мондиал 2023
08 Авг. 2023

Синът на колумбийския президент е арестуван за пране на пари
29 Юли 2023

Изчезнали деца в джунглата в Колумбия бяха открити по чудо живи след 40 дни
10 Юни 2023

Перу забранява на президентите на Мексико и Колумбия да го посещават
23 Май 2023

Президентът на Колумбия се извини заради 4-те деца, изчезнали след катастрофа
19 Май 2023

Хипопотамите на Ескобар - заплаха или туристическа атракция
03 Май 2023

Суша в Бразилия свива доставките на кафе
19 Септ. 2022

В Колумбия е задържан 1 тон кокаин за България

09 Яну. 2022

Наводнения и свлачища взеха жертви във Венецуела и Колумбия
26 Авг. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар