Кандидат-президент почина в Колумбия

Кандидатът за президент на Колумбия Мигел Урибе, който бе ранен на предизборен митинг преди два месеца, почина след дълга хоспитализация.

Урибе бе прострелян от 15 годишен младеж на 7 юни т.г., докато държеше реч на митинг в парка "Ел Голфито", в западната част на колумбийската столица Богота.Урибе бе откаран в спешно отделение, а стрелецът бе задържан.

Убиецът е бил нает "сикарио" (платен убиец). При ареста си той е извикал: "Съжалявам, направих го за парите, за семейството си!"

Според медици в тялото на Урибе са проникнали три куршума, от които два в главата, предаде тогава "Франс прес".

Мигел Урибе Турбай е от Партията на демократичния център. Той е син на Диана Турбай, журналистка, отвлечена от картела от Меделин и убита при неуспешен опит за спасяване ѝ през 1991 г. От страна на майка си той е внук на Хулио Сесар Турбай Аяла, който е президент на Колумбия от 1978 до 1982 г.