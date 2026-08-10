Колумбия обяви извънредно положение след земетресението

Правителството в Богота обяви извънредно положение след разрушителното земетресение, разтърсило по-рано днес Колумбия, съобщиха световните медии, цитирани от БТА.
Трусът срути десетки сгради и хора останаха под развалините. Жертвите на бедствието досега са 69.
ÚLTIMA HORA | Poderoso terremoto de magnitud 7,4 sacude a toda Colombia: se confirman múltiples afectaciones en distintas regiones del país. https://t.co/DUISfjRL5s pic.twitter.com/Cw5z70jDYL— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) 10 август 2026 г.
Геоложката служба на САЩ и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитудът на земния трус е бил 7.4, макар и на относително голяма дълбочина.
И двете служби посочиха, че епицентърът е бил в района на град Сан Хосе дел Палмар, населено място на около 400 километра западно от Богота, столицата на Колумбия.
🇨🇴 Imágenes del fuerte terremoto en Colombia. pic.twitter.com/aMaIs6RCuu— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) 10 август 2026 г.
Трусът идва след две последователни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5 във Венецуела в края на юни, които разрушиха стотици сгради и отнеха живота на повече от 5000 души.
#Colombia 🚨 Crítica situación en la ciudad de Pereira en Colombia tras el potente terremoto de 7.4 grados que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. #elmontemariano pic.twitter.com/NXUAiudhKX— El Montemariano (@elmontemariano_) 10 август 2026 г.