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Колумбия обяви извънредно положение след земетресението

Поне 69 души са загинали при труса с епицентър на около 400 км от столицата Богота

10 Авг. 2026Обновена
ЕПА/БГНЕС

Правителството в Богота обяви извънредно положение след разрушителното земетресение, разтърсило по-рано днес Колумбия, съобщиха световните медии, цитирани от БТА.

Трусът срути десетки сгради и хора останаха под развалините. Жертвите на бедствието досега са 69.

Геоложката служба на САЩ и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитудът на земния трус е бил 7.4, макар и на относително голяма дълбочина.

И двете служби посочиха, че епицентърът е бил в района на град Сан Хосе дел Палмар, населено място на около 400 километра западно от Богота, столицата на Колумбия.

Трусът идва след две последователни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5 във Венецуела в края на юни, които разрушиха стотици сгради и отнеха живота на повече от 5000 души.

 

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Ключови думи:

Колумбия, земетресение

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