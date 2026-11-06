Турция ще намали доставките на твърде скъпия руски газ

Турция ще намали покупката на руски природен газ, ако "Газпром" не свали цената, каза пред журналисти в Анкара турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от местни медии. Той ​​подчерта, че причината за тази промяна е чисто икономическа: руското гориво е станало твърде скъпо.

„Не става въпрос за политика, а за цената. Руският газ е изключително скъп“, заяви министърът. И допълни, че Турция няма намерение напълно да се откаже от руските доставки.

Според енергийната си стратегия до 2040 г. Турция планира да задържи националното потребление на газ на ниво от 57 млрд. куб. м годишно.

Делът на Русия в турския внос на газ е спаднал от 64% през 2006 г. до 37% към началото на 2025 г. В сравнение с довоенната 2021 г. доставките на "Газпром" за Турция са се съкратили с почти 20% - от 26,3 млрд. до 21,2 млрд. куб. м. през 2025 г., пише Reuters.

Същевременно са се увеличили доставките от Азербайджан (вече 22%) и от САЩ (16% от вноса). Тази тенденция се подкрепя от разширяването на газовата инфраструктура и новите дългосрочни договори с компаниите Cheniere Energy и ExxonMobil, чието изпълнение се очаква да започне през 2026–2027 г.

Анкара залага и на местния добив - Байрактар прогнозира, че производството от газовото находище „Сакария“ в Черно море ще достигне 7,5 млрд. куб. м до 2027 г.

Най-големите купувачи на руски газ по тръбопровод остават Китай и Турция. При това Пекин получава газ със значителна отстъпка. Според Bloomberg, която се позовава на документи от руското правителство, прогнозната цена на газа за Китай през 2026 г. е около $258 за хиляда куб.м, докато за Турция и европейските купувачи тя е $420.

Съкращаването на турските доставки ще бъде още един удар по "Газпром", който се лиши от голяма част от европейските си клиенти след началото на войната на Русия срещу Украйна. Доставките на руски газ в Европа паднаха от 148.4 млрд. куб. м през 2021 г. до 18 млрд. през 2025 г. ЕС планира да забрани изобщо вноса на руски втечнен природен газ, считано от 2027 г., като до края на октомври същата година трябва да влезе в сила подобна забрана и за газа, доставян по тръбопроводи.