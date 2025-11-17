Украйна ще получава US газ от Гърция през България

Украйна бързо диверсифицира източниците си на природен газ заради непрекъснатите руски удари върху енергийната инфраструктура.

Гръцката държавна компания DEPA и украинската "Нафтогаз" подписаха споразумение за пренос на американски втечнен газ от Гърция за Украйна в периода декември 2025 - март 2026 г., съобщи гръцката телевизия Скай, цитирана от БТА.

Споразумението беше подписано в Атина в присъствието на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и гостуващия украински президент Володимир Зеленски.

Предвижда се транзит на втечнен природен газ от САЩ по чрез "Маршрут 1", който се осигурява съвместно от операторите на преносните системи на Гърция (ДЕСФА), България (Булгартрансгаз), Румъния (Трансгаз), Молдова (ВестМолТрансгаз) и Украйна (ГТСОУ).

Вносът на втечнен природен газ трябва да компенсира недостига в Украйна, предизвикан от системни въздушни удари на Русия, целящи разрушаване на енергийната инфраструктура в страната.

"Споразумението с Гърция ще бъде още един маршрут, чрез който ще осигурим във възможно най-голяма степен доставките на газ през зимата. Вече имаме споразумения за финансирането на вноса на газ - и ще покрием близо 2 милиарда евро (2,3 милиарда долара), необходими за него, за да компенсираме загубите в украинското производство, причинени от руските удари", написа украинският президент в "Телеграм".

Украйна увеличава възможностите си за получаване на доставки на газ през зимата и чрез полските партньори, където си сътрудничи с Азербайджан и се надява да сключи дългосрочни договори, посочва Зеленски.