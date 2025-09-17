"Булгаргаз" обяви търг за четири кораба с втечнен газ

Дано да няма нови "технически проблеми" на терминала в Александруполис.

„Булгаргаз" обяви, че открива тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ за зимния сезон. Става дума за 4 карга за периода октомври т.г. - март 2026 г.

Според съгласуваната годишна програма с оператора на терминала в Александруполис Gastrad4e S.A. през есенно - зимния период "Булгаргаз" трябва да получи 4 товара втечнен природен газ (ВПГ) в размер на 1 000 000 MWh всеки.

За участие в тръжната процедура са поканени 37 международни компании (търговци и производители на ВПГ), които са заявили интерес към предходни търгове и са били одобрени от „Булгаргаз“.

Срокът за подаване на оферти за товарите, предвидени за доставка през октомври и декември, е 23 септември, а за корабите за първите месеци на 2026 г. - 3 октомври т.г.

Участниците ще бъдат класирани според методиката за оценка по най-ниска доставна цена, срок и начин на плащане.

Фалстарт

Терминалът за втечнен природен газ в Александруполис, на който България възлага големи надежди за диверсификация на газовите доставки, се оказа твърде несигурно съоръжение. Първо заработи с голямо закъснение миналия октомври, малко след това напълно излезе от строя с месеци - заради технически проблем. После заработи, но с едва 25% от капацитета си. Според последните съобщения терминалът ще действа с пълна мощност за новата газова година, която започва на 1 октомври.

Сега остава да се надяваме, че няма да има нови засечки и България ще може да получава необходимите доставки в Александруполис.

В газовия терминал има българско участие - "Булгартрансгаз" е акционер с 20% в оператора на съоръжението Gastrade S.A. и разполага с резервиран капацитет от 1 млрд. куб. метра природен газ годишно.