Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Булгаргаз" обяви търг за четири кораба с втечнен газ

Търсят се доставки за зимните месеци през терминала в Александруполис

Днес, 13:14
Дано да няма нови "технически проблеми" на терминала в Александруполис.
Дано да няма нови "технически проблеми" на терминала в Александруполис.

„Булгаргаз" обяви, че открива тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ за зимния сезон. Става дума за 4 карга за периода октомври т.г. - март 2026 г.

Според съгласуваната годишна програма с оператора на терминала в Александруполис Gastrad4e S.A. през есенно - зимния период "Булгаргаз" трябва да получи 4 товара втечнен природен газ (ВПГ) в размер на 1 000 000 MWh всеки. 

За участие в тръжната процедура са поканени 37 международни компании (търговци и производители на ВПГ), които са заявили интерес към предходни търгове и са били одобрени от „Булгаргаз“.

Срокът за подаване на оферти за товарите, предвидени за доставка през октомври и декември, е 23 септември, а за корабите за първите месеци на 2026 г. -  3 октомври т.г.

Участниците ще бъдат класирани според методиката за оценка по най-ниска доставна цена, срок и начин на плащане. 

 

Фалстарт 

Терминалът за втечнен природен газ в Александруполис, на който България възлага големи надежди за диверсификация на газовите доставки, се оказа твърде несигурно съоръжение. Първо заработи с голямо закъснение миналия октомври, малко след това напълно излезе от строя с месеци -  заради технически проблем. После заработи, но с едва 25% от капацитета си. Според последните съобщения терминалът ще действа с пълна мощност за новата газова година, която започва на 1 октомври.

Сега остава да се надяваме, че няма да има нови засечки и България ще може да получава необходимите доставки в Александруполис. 

В газовия терминал има българско участие - "Булгартрансгаз" е акционер с 20% в оператора на съоръжението Gastrade S.A. и разполага с резервиран капацитет от 1 млрд. куб. метра природен газ годишно.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Булгаргаз, втечнен природен газ

Още новини по темата

"Топлофикация София" трупа още загуби и борчове

16 Септ. 2025

Жечо Станков: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз"
03 Септ. 2025

Природният газ поевтиня от 1 септември
31 Авг. 2025

"Булгаргаз" получи поредна отсрочка за връщане на държавен заем от 800 млн. лв.
13 Авг. 2025

Цената на природния газ от "Булгаргаз" пада с 3.8% през август
31 Юли 2025

Купувачите ще диктуват цените на втечнения природен газ

17 Юли 2025

КПК обискира бивш министър, министерство и "Булгаргаз" заради "Боташ"
09 Юли 2025

Shell вдига производството на втечнен газ
17 Юни 2025

Oman LNG ще доставя втечнен газ на швейцарската Vitol
05 Юни 2025

Аферата "Боташ" се оказа капан за 4-6 млрд. лв., от който няма измъкване

15 Май 2025

ВР вече изнася втечнен газ от африканския проект GTA
24 Апр. 2025

Вносът на LNG в Европа ще нарасне с 24%
23 Апр. 2025

КЕВР утвърди с над 14% по-евтин газ за април

01 Апр. 2025

Вносът на LNG в Европа достигна рекордните 12 млн. тона
01 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар