ЕС забранява напълно вноса на руски газ в края на 2027 г.

Страните от ЕС ще се разделят напълно с руския природен газ до края на 2027 г. Вече са одобрени окончателно правилата и графикът за прекратяване на доставките, съобщи пресслужбата на Съвета на Европейския съюз.

Регламентът предвижда вносът на руски втечнен газ да бъде изцяло забранен от 1 януари 2027 г. Ембарго ще бъде наложено и за за тръбопроводния газ, но в следващите месеци - доставките по газопроводи ще бъдат прекратени "не по-късно от 30 септември 2027 г., а в отделни случаи - до 1 ноември 2027 г."

За действащите договори ще имат преходен период, а всякакви промени в тях ще бъдат разрешени само по технически причини и няма да могат да увеличават обемите на покупките.

Пълното ембарго върху доставките ще влезе в сила в края на 2027 г. след финално официално одобрение от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Регламентът предвижда глоби за нарушителите. В същото време се допуска временна отмяна на забраната - в случай на сериозна заплаха за енергийната сигурност на определени държави.

Ще бъде въведен режим на "предварително разрешение" - вносът на руски газ в преходния период трябва да кандидатства и да получи предварително одобрение.

Приемането на документа за поетапно преустановяване на вноса на руски природен газ е ключов елемент от пътната карта на ЕС REPowerEU, насочена към премахване на зависимостта от руските енергоносители, след като Москва превърна доставките на газ в инструмент за натиск върху европейския енергиен пазар, се посочва в съобщението.





