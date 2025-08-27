Медия без
"Спейс Екс" извърши успешен тест с мегаракетата "Старшип"

Днес, 08:57
SpaceX достигна Индийския океан
SpaceX достигна Индийския океан

Американската компания SpaceX извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета Starship, предадоха Франс прес и БТА.

Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на SpaceX в щата Тексас - Starbase, малко след 18:30 ч. вчера (2:30 ч. българско време днес). Starship се приводни успешно в Индийския океан след около час полет, стана ясно от прякото предаване на сайта на компанията на Илон Мъск.

Десетият полет на 123-метровия Starship трябваше да тества подобрения термичен щит и да опита да изкара в орбита макети сателити.

Starship е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс.

