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"Starship" завърши първия си орбитален тест

28 Септ. 2026

Компанията SpaceX успешно проведе орбитални изпитания на космическия кораб "Starship" — най-голямата ракета в историята.

Това беше първият старт, при който "Starship" успя да излезе напълно в орбита — досега ракетата беше изстрелвана 13 пъти само по суборбитални траектории.

Първоначално се очакваше "Starship" да прекара около десет часа в космоса и за това време да направи приблизително шест обиколки около Земята.

Веднага след отделянето на космическия кораб от ускорителния блок обаче един от шестте двигателя на "Starship" отказа. Заради това в SpaceX решиха да съкратят мисията и върнаха кораба на Земята само три часа след излитането. Кацането в Тихия океан премина нормално, а преди това "Starship" също успешно изпълни основната си задача — изведе в орбита 26 спътника Starlink.

В работата на двигателите на ускорителния блок „Super Heavy“ също възникнаха проблеми. Въпреки това, неговото приводняване няколко минути след излитането също премина успешно.

Както отбелязва CNN, значението на днешния старт е огромно — той бележи началото на прехода от етапа на изпитателните полети към пълноценната експлоатация на ракетата, което сериозно ще промени цялата космическа индустрия.

 

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Ключови думи:

Starship, SpaceX

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