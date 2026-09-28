"Starship" завърши първия си орбитален тест

Компанията SpaceX успешно проведе орбитални изпитания на космическия кораб "Starship" — най-голямата ракета в историята.

Това беше първият старт, при който "Starship" успя да излезе напълно в орбита — досега ракетата беше изстрелвана 13 пъти само по суборбитални траектории.

Views from of one of the first 26 Starlink V3 satellites successfully deployed to orbit by Starship



Thanks for the ride, @SpaceX! pic.twitter.com/B2SSUA0N0q — Starlink (@Starlink) 28 септември 2026 г.

Първоначално се очакваше "Starship" да прекара около десет часа в космоса и за това време да направи приблизително шест обиколки около Земята.

Веднага след отделянето на космическия кораб от ускорителния блок обаче един от шестте двигателя на "Starship" отказа. Заради това в SpaceX решиха да съкратят мисията и върнаха кораба на Земята само три часа след излитането. Кацането в Тихия океан премина нормално, а преди това "Starship" също успешно изпълни основната си задача — изведе в орбита 26 спътника Starlink.

Starship is reentering the atmosphere pic.twitter.com/fvWq4NwD23 — SpaceX (@SpaceX) 28 септември 2026 г.

В работата на двигателите на ускорителния блок „Super Heavy“ също възникнаха проблеми. Въпреки това, неговото приводняване няколко минути след излитането също премина успешно.

Както отбелязва CNN, значението на днешния старт е огромно — той бележи началото на прехода от етапа на изпитателните полети към пълноценната експлоатация на ракетата, което сериозно ще промени цялата космическа индустрия.