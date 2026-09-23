Хакери са откраднали данни на служители на ФБР

ЕПА/БГНЕС Хакерите твърдят, че са се сдобили с лични данни и на шеф на ФБР Каш Пател

Хакерската групировка ShinyHunters заяви, че е проникнала в системите на ФБР и е откраднала данните на почти всички агенти, както и на кандидати за работа, съобщи Ройтерс. Групировката представя атаката като отговор на публичните препоръки на бюрото от май 2026 г. Като доказателство хакерите са предоставили екранни снимки и информация за около 5000 агенти. "Ройтерс" е потвърдил частично достоверността на данните, включително информация за директора Каш Пател, както и че сайтът за работа във ФБР е бил недостъпен на 22 септември. Медията обаче не е успяла да потвърди напълно източника на изтеклите данни.

ФБР потвърждава, че разследва случая, а експерти предупреждават за дългосрочни рискове за сигурността на служителите заради разкритата лична информация.

Хакерите обясняват атаката срещу ФБР като отговор на изявление на ведомството от май 2026 г., когато служители на бюрото описаха методите на групировката и препоръчаха на жертвите ѝ да не плащат откуп.

Информацията за служители на ФБР, проверена от журналистите, е съвпаднала в най-малко десет случая.

В извадката са присъствали имена на агенти, домашни адреси, номера за социално осигуряване, информация за работата им и дори имена на членове на семействата им. Сред служителите, чиито данни са били открити в материалите от предполагаемото изтичане, е и директорът на ФБР Каш Пател. Журналистите обаче не са успели да потвърдят, че информацията действително е получена вследствие на хакерски пробив.

Кражбата на тези данни може да бъде изключително опасна за агентите, заяви пред "Ройтерс" бившата служителка на ФБР Синтия Кайзер. По думите ѝ информация от изтичане на данни през 2016 г. все още понякога се използва за преследване и тормоз на служители.

„Ако информацията бъде открадната веднъж, тя се използва завинаги“, казва Кайзер.