Потребители по целия свят съобщават за проблеми с влизането в акаунтите си в Apple, както и за прекъсвания в работата на iCloud, App Store, Apple Pay, Apple Music и службата за поддръжка.

Според Reuters в платформата Downdetector са регистрирани над 4000 сигнала за проблеми.

Засегнати са и други големи компании и услуги, сред които Microsoft, Gmail, Bank of America, Zoom, OpenAI, Salesforce, GitHub, PlayStation Network, Amazon, Visa, Uber и много други.

Apple все още не е посочила причината за срива. На официалната страница за състоянието на системите на компанията услугите са отбелязани като работещи нормално. Докато проблемът не бъде отстранен, се препоръчва да не нулирате паролата си за Apple ID и да не изтривате съдържанието на устройството си.

Данните, съхранявани в iCloud, не са изчезнали.

Сривът в работата на услугите на Apple на 17 ноември е възникнал в резултат на актуализация на вътрешните системи. Компанията съобщи това в отговор на запитване от журналисти.

„Много от нашите системи възстановиха работата си, след като вътрешна актуализация предизвика смущения тази сутрин. Работим за възстановяването на останалите системи възможно най-скоро“, цитира отговора на компанията Associated Press.