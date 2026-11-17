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В най-големите банки в САЩ възникнаха мащабни технически сривове. Проблемите са засегнали Bank of America, Wells Fargo и U.S. Bank, съобщава "Сан Франциско Кроникъл".

Най-голям брой оплаквания (над 10 000 сигнала според данни на платформата Downdetector) са свързани с работата на JPMorgan Chase.

Потребители от цялата територия на САЩ съобщават за невъзможност да влязат в мобилните приложения и онлайн банкирането си, проблеми с визуализирането на банковите сметки, както и за затруднения при извършването на транзакции и използването на банкомати.

"JPMorgan Chase изпита временен проблем, свързан със софтуерна грешка в локална хардуерна система", съобщи говорител на банката. Той уточни, че тази неизправност вече е отстранена и че се работи за нормализиране на онлайн банкирането.

Проблемът не се дължи на кибератака, подчерта говорителят на банката.

Американските банки бяха засегнати от технически проблем, след като два други сектора от най-голямата икономика в света преживяха голям срив през последните дни. Първо, редица услуги на софтуерния гигант "Майкрософт" (Microsoft) не функционираха няколко часа в четвъртък, а на следващия ден бяха спрени полетите в цялата страна.

Също вчера, американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) съобщи за "технически проблем", довел до временно забавяне на излитащи полети.