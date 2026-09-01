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Вицепрезидент на Bank of America бе убита край "Таймс Скуеър"

01 Септ. 2026
Ерин Пиаченти и Памела Сиснерос
Ерин Пиаченти и Памела Сиснерос

Вицепрезидентът на Bank of America Ерин Пиаченти е била смъртоносно намушкана с нож в района на "Таймс Скуеър". Тя е починала от раните си в болница.

Нападението е станало в близост до пресечката на 42-ра улица и Седмо авеню. Нападателят - 49-годишната Памела Сиснерос - извадила два ножа и намушкала в корема 68-годишен мъж, който бил със съпругата си и чакал да пресече булеварда. Мъжът е в болница в стабилно състояние.

Памела Сиснерос продължила по Седмо авеню и нападнала Пиаченти, която също била намушкана в корема. Полицията определя и двете нападения като случайни и непровокирани.

След двете атаки Сиснерос се насочила към полицейски пост в района на "Таймс Скуеър". Полицаите я пресрещнали, докато все още държала двата ножа. Служителите многократно ѝ нареждали да остави оръжията. Тя обаче отказала. Полицаите използвали електрошокови устройства, но те не успели да я спрат. След като жената се насочила към тях с ножовете, двама служители открили огън. Сиснерос била откарана в болница, където по-късно починала.

Пиаченти е работила като вицепрезидент в Bank of America, където е отговаряла за избора на бизнес партньори и конфликтите на интереси. От банката изразиха шок и дълбока тъга от загубата на своята колежка и поднесоха съболезнования на семейството и близките ѝ.

 

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Bank of America

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