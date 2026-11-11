Apple ограничи въвеждането на спорни фрази

В iOS на Apple има негласен „сив списък“ с думи и фрази на почти 30 езика, които не могат да се напишат с приплъзване и не се появяват при предиктивен набор. Списъкът съдържа около 100 хиляди думи и фрази, установи изследователят Дерик Кауфман, който публикува подробен списък на сайта swipeblocked.com.

Списъкът само ограничава възможностите на свайп клавиатурата и предиктивния набор, но думите и фразите не са забранени – ако потребителят има нужда, може да ги въведе, като натиска всяка буква поотделно.

Повечето фрази в списъка са вулгарни, обидни или свързани с наркотици, секс или насилие. Някои обаче са с политически характер – например „Dictator Trump“ („Диктатор Тръмп“) и „Sleepy Joe“ („Сънливия Джо“, както Тръмп наричаше Джо Байдън), съобщава агенция Ройтерс, която първа отрази темата.

В забранения списък на английски влизат още „right wing conspiracy“ („десен заговор“), „Tibetan independence“ („независимост на Тибет“) и „United Ireland“ („Обединена Ирландия“). В списъка с думи и фрази на хинди има „Моди – хвалипръцко“, отнасящо се до индийския премиер Нарендра Моди, на иврит – „окупирани територии“, на френски – „имиграцията е твърде висока“.

В списъка на руски са попаднали нецензурни думи и една фраза с упоменаване на Путин

В публикувания на сайта на Кауфман списък са изброени 637 записа на руски, чието използване е ограничено, предимно груби изрази.

Някои фрази са свързани с военна тематика: в списъка има „введи войск“ и „вводи войск“, както и споменаване на войната на Русия с Грузия през 2008 г.: „войн с Грузией“.

Както отбелязва „Медуза“, в списъка има и фраза с упоменаване на руския президент: „Путин прогнав“. Какво означава тя, не е ясно.

В списъка на руски, наред с другото, са попаднали (в оригинал): „беспредел мусор“, „блин вообще“, „либерал болотная“, „тупой американец“, „слюнявая либерал“.

Изследователят открил списъка, когато не могъл да напише „бял мъж“ с приплъзване. Кауфман разказва, че е открил списъка на Apple през септември. Забелязал, че при свайп въвеждане системата се „заяжда“, когато опитва да въведе определени думи, например „bad boy“ („лошо момче“) или „white man“ („бял мъж“). В същото време системата позволявала въвеждането на други подобни думи: „bad girl“ („лошо момиче“) или „black man“ („чернокож мъж“).

За да установи причината, Кауфман използвал ИИ инструменти за програмиране – Codex на OpenAI и Claude Code на Anthropic. В резултат „в най-дълбоките недра“ на операционната система iOS открил списък с думи и фрази, чието използване е ограничено.

Заключенията на Кауфман потвърдил Мат Суиче, инженер от компанията за киберсигурност Tolmo. По думите му той самостоятелно успял да възстанови същия „сив списък“ и да сравни изводите на Кауфман с вътрешни данни на Apple.

Кауфман далеч не е първият, който забелязва как работи функцията за автоматично довършване на текст в iOS. През последните години потребители в социалните мрежи неведнъж са се оплаквали, че не могат да въвеждат определени фрази със свайп. Досега обаче не е съобщавано, че Apple има отделен списък с фрази, които не могат да се въвеждат.

Apple не коментира заключенията на Кауфман и не обясни защо използването на някои политически фрази е ограничено. От компанията заявяват, че потребителите на айфони винаги могат да въвеждат конкретни думи или фрази и по всяко време да отхвърлят предложенията за автоматично довършване. Apple уточнява, че клавиатурата ѝ е настроена да не предлага варианти, които могат да са неуместни или обидни.

През предишни години Apple, както и други технологични компании, е имала проблеми заради това, че функцията за автоматично довършване е предлагала спорни фрази. Предиктивното въвеждане на Google също многократно е било критикувано заради предлаганите търсения.

През 2025 г. в устройства на Apple беше забелязана грешка при функцията за разпознаване на реч: когато потребителите произнасяли думата „racist“ („расист“), на екрана за кратко се появявала думата „Trump“, т.е. фамилията на Доналд Тръмп. От Apple обясниха грешката с това, че моделите за разпознаване на реч могат да показват думи с известно фонетично съвпадение.