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Apple вкарва Siri AI в новата iOS

09 Юни 2026

Apple представи на WWDC 2026 новия Siri AI, който ще работи с поверителна версия на Gemini от Google – цялата обработка ще се случва директно на устройството, нищо няма да се изпраща навън към сървъри. Ще се появи отделно приложение, в което можете да общувате с асистента като с чатбот – чрез текст и глас. 
Важното е, че ИИ е внедрен директно в системните приложения и получава достъп до функциите на операционната система. Siri се научи да анализира съдържанието на документи и да отговаря на въпроси по тях.
Търсенето е обновено – вече може да се намира абсолютно всичко на устройството, включително файлове, снимки и кореспонденция в пощата. 
Siri AI ще може да получава задачи : писма, музика, видео, напомняния, рецепти, менюта за партита, разпращане на покани и дори поръчка на храна. Той ще разпознава какво има на снимките - локации, калории на храната, ще търси визуални съвпадения. Също така Siri AI ще се научи да редактира снимки – вътре е внедрена мощта на Nano Banana Pro. 
Засега Siri AI ще работи само на английски език, а разширяването на езиковата поддръжка е отложено за бъдещи актуализации. iPhone 17 Pro и Air, Mac с чипове M3 и по-нови, както и iPad с M4 и по-нови.
Новата iOS 27 ще се поддържа дори от iPhone 11 – системата е силно оптимизирана и ускорена; Вграденият календар получи мащабно обновяване – той ще замени приложенията на трети страни и ще може да проследява менструалния цикъл. Добавени са детски акаунти с родителски контрол – за да могат възрастните да конфигурират по-строго какво е позволено и какво не. 
Анимациите и стартирането на приложения са станали с 30% по-бързи, а AirDrop е ускорен с до +80% при трансфер на файлове. 
Възстановяването на връзката вече е по-пъргаво – мобилният интернет и Wi-Fi се прихващат почти веднага.
Това беше последната презентация, в която участва Тим Кук — през септември главен изпълнителен директор на Apple ще стане Джон Търнус.
 

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