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Русия арестува двама поляци за шпионаж в Калининград

На още 7 поляци са анулирани руските визи, а 3 руснаци са предупредени за недопустими действия за държавна измяна

Днес, 09:37
Двама полски граждани бяха задържани за шпионаж
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Двама полски граждани бяха задържани за шпионаж

Федералната служба за сигурност /ФСБ/ на Русия обяви, че е разкрила агентурна мрежа на полските спецслужби в Калинградска област. Арестувани са двама поляци, а на още седем граждани на Полша и трима руснаци е връчено предупреждение за недопустими действия по шпионаж и държавна измяна. Това съобщи пресцентърът на ФСБ, цитиран от ТАСС.

"В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия са задържани двама агенти на Службата за военно разузнаване към Министерството на националната отбрана и Агенцията за вътрешна сигурност на Полша, които са събирали и предавали информация за военнослужещи и обекти на руското министерство на отбраната, както и сведения за социално-икономическата ситуация в Калининградска област, миграционната и социалната политика в региона. По решение на съда те са задържани", обясняват от ФСБ.

На останалите 7 полски граждани е забранено влизането в Русия за дълъг период от време. Не е ясно какво точно са извършвали те, както и каква е съдбата на тримата руснаци, обвинени в държавна измяна и шпионаж.

От ФСБ подчертават, че само през тази година заради връзки с полските спецслужби са анулирани руските визи на 14 полски граждани, а на още 6 е забранено да влизат в страната.

Арестите идват ден, след като Полша арестували двама украински граждани, заподозрени в шпионаж и саботаж в полза на руските разузнавателни служби. Мъжете (на 24 и 25 г.) са били уличени да фотографират военни обекти и такива от критичната инфраструктура в страната, заяви координаторът на полските специални служби Томаш Сиемуняк.

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