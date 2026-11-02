Хакери превърнаха фризерите в магазините в 10 европейски държави в печки

Стотици супермаркети в десет европейски държави - Белгия, Люксембург, Швеция, Естония, Ирландия, Дания, Нидерландия, Италия, Румъния и Финландия бяха засегнати от кибератака срещу хладилните им системи, при която температурите в някои хладилници и фризери са били повишени до 50 градуса по Целзий. Подобни атаки бяха регистрирани и през октомври, като засегнаха стотици супермаркети във Франция.

В Ирландия кибератаката е засегнала хладилното оборудване на 13 магазина на веригата SuperValu, която е изтеглила всички охладени и замразени продукти, пише The Irish Times.

В Нидерландия хакерите са променили настройките за температура на поне 17 предприятия, предимно малки магазинчета за месо.

Финландската търговска група Kesko също съобщи за необичайно повишение на температурите в хладилното оборудване на няколко неголеми продуктови магазина от веригата K-food.

В Белгия и Люксембург неизправностите засегнаха десетки обекти от веригата Delhaize. Стефан Мулан, ръководител на Sabcobel – компанията, която поддържа тези хладилни системи – заяви пред информационна агенция Belga, че хакери са превключили изпарителите на хладилните инсталации в режим на „размразяване“. „Установихме IT инцидент, засягащ хладилните системи в няколко десетки магазина. Незабавно предприехме необходимите мерки, за да запазим магазините си в експлоатация“, заяви говорител на белгийката верига Delhaize пред „Евронюз“. Засегнати са около 40 магазина Delhaize. Carrefour съобщи за най-малко 15 засегнати супермаркета, а веригата Spar - за пет.

В Швеция един от магазините на ICA съобщи, че през нощта неизвестни лица са променили настройките на хладилниците и фризерите, повишавайки температурата до 50 градуса. В друг обект от същата верига – ICA Baronen в Стокхолм – кибератака е довела до спиране на работата на всички фризери в магазина. Според представител на обекта атаката е извършена около 02:00 ч. през нощта и е била открита в 05:30 ч. сутринта. Шест магазина от веригата Coop също съобщиха за подобни инциденти. Шведският национален център за киберсигурност разследва случая.

Подобен случай е регистриран и в Естония. Според доставчика на хладилно оборудване Kitman Coldtech, неизвестни лица са настроили температурата в хладилниците на една търговска верига на 50 градуса по Целзий. Компанията не разкрива името на засегнатата верига.

В Италия бяха засегнати няколко магазина от веригата „Coop“ в Сицилия – най-малко три в Катания и един в Палермо. В Румъния са засегнати поне шест магазина.

По време на предишна поредица от атаки във Франция на 11 октомври, хакери извадиха от строя хладилните системи в повече от 350 супермаркета. В обекти на веригите Intermarché, Coopérative U и Leclerc оборудването премина в режим на размразяване, което доведе до повишаване на температурата до 50 градуса по Целзий. Това причини разваляне на хранителните продукти, а някои от уредите дори се запалиха. Датската компания Danfoss, чиито контролери са били използвани в засегнатите магазини, съобщи, че значителна част от компрометираните устройства са били остарели.

На 29 октомври агенция Reuters съобщи, че Пентагонът разследва подобни неизправности в хладилното оборудване във военни бази на САЩ, разглеждайки ги като възможни кибератаки. През август са регистрирани инциденти в поне шест магазина, обслужващи военен персонал, при които повишаването на температурата е довело до разваляне на хранителни продукти. Американските военни следователи са се свързали със своите френски колеги, които разследват кибератаките от октомври. Към момента обаче не е установена връзка между инцидентите в двете държави.