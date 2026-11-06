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"Студентската листа" ще има 140 места в сръбския парламент

Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич ще има 103 депутати

Днес, 07:27
ЕПА/БГНЕС

Сръбската Републиканска избирателна комисия обяви в четвъртък окончателните резултати от парламентарните избори на 25 октомври, спечелени от "Студентската листа", съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Победилата формация "Студентската листа" ще има 140 депутати в 250-членния парламент.

Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич получава 103 места. Останалите места ще бъдат разпределени между партии на малцинствата.

Според изборните правила следващата стъпка е Републиканската избирателна комисия да обяви официално имената на избраните депутати, след което в рамките на 30 дни трябва да бъде проведено първото заседание на новоизбрания парламент.

Кандидатите на "Студентската листа" на изборите бяха предимно университетски и училищни преподаватели и експерти в различни сфери, които почти нямат политически опит. Движението обещава да възстанови върховенството на закона в Сърбия и да изкорени корупцията.

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