Хиляди руснаци си държали парите в затворената Alta bankа в Сърбия

Централната банка на Сърбия отне на 30 октомври лиценза на Alta banka - една от малкото местни банки, в които руснаците можеха сравнително лесно да откриват сметки, съобщи "Медуза".

Сметките на клиентите бяха замразени. Много от тях съхраняваха там парите от продажбата на имоти в Русия, а други получаваха заплатите си по сметки в Alta.

Властите обещаха да възстановят до 50 хиляди евро от загубените депозити. Засега не е ясно какво ще стане с останалите средства.

Централната банка на Сърбия обяви отнемането на лиценза на „Алта банка“ (Alta banka) - финансова институция, чийто собственик според местни медии е близък до Сръбската прогресивна партия (СПП) на бившия президент Александър Вучич, която претърпя тежко поражение на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, предаде агенция Франс прес.

Решението идва шест дни след изборите, на които Студентската листа спечели абсолютно мнозинство със 141 от общо 250 места в парламента срещу 103 за СПП, според последните неокончателни данни на избирателната комисия.

Решението за отнемане на лиценза е взето „с цел защита на интересите на вложителите и запазване на стабилността на финансовата система“, посочи централната банка в съобщение.

„Финансовото състояние на банката се влоши значително напоследък и съществуваше риск от допълнително влошаване на финансовото ѝ състояние или на нейната ликвидност“, се посочва в съобщението.

Според няколко местни медии банката се управлява от бизнесмена Давор Мацура, който е и неин собственик и се твърди, че е близък до партията на Вучич.

През последните години банката „приличаше на истинско икономическо чудо, което често се обясняваше с тесните ѝ връзки със Сръбската прогресивна партия“, пише на сайта си седмичникът „Време“.

През юли 2025 г. студентското движение разкритикува решението на властите да възложат на „Алта банка“ обработването на плащанията на сметките за електроенергия към националната електрическа компания.

Въпреки това „Алта банка“ не е сред най-големите банки в страната, като пазарният ѝ дял е около 3 процента, посочва АФП.

В четвъртък председателят на опозиционната Демократическа партия Сърджан Миливоевич заяви пред медиите, че е подал сигнал за извършено престъпление, след като е „получил информация“ за „подготвяно решение“ на Националната банка, което да позволи на „Алта банка“ да преведе „50 милиона евро“ към банка в чужбина.

Във второ съобщение централната банка обясни, че е започнала процедура по несъстоятелност и че управлението на „Алта банка“ е поверено на Агенцията за гарантиране на влоговете.

„Тази мярка позволява активите на банката да останат под надзор и предотвратява разпиляването им, така че всички кредитори, на първо място физическите лица и предприятията (...), да могат да възстановят средствата си във възможно най-кратки срокове“, се посочва в съобщението.

Обхванати от паника, клиенти на банката се втурнаха към нейните клонове и банкомати в Сърбия, както и в Северна Македония, където тя има дъщерно дружество, в опит да изтеглят парите си, съобщиха медии, цитирани от АФП.

Тегленията вече не са възможни в Сърбия, където депозитите ще бъдат възстановени на по-късен етап, според Народната банка на Сърбия. Дъщерното дружество на „Алта банка“ в Северна Македония от своя страна заяви, че дейността му в съседната страна продължава нормално.

„Медуза“ разговаря със засегнати руснаци, сред които има и предприемачи, използвали сметки в Alta за своя бизнес, за това как затварянето на банката ще се отрази на живота им.

Антон, IT специалист. Семейството му съхранявало в Alta парите от продажбата на апартамент.

Преместихме се в Сърбия с цялото семейство. Първо, миналата година, замина съпругата ми - заради работата си. След това детето тръгна на училище, а аз се преместих едва тази година.

Жена ми работи в IT сектора. Аз също работех в тази област, но не успях да намеря работа и все още съм безработен. Сметката в Alta беше на съпругата ми. Тя я откри още миналото лято, защото там лесно откриваха сметки на руснаци. Банката имаше либерално отношение към международните преводи, а парите от продажбата на руския ни апартамент се намираха в Казахстан.

Апартаментът беше в Московска област. Продадохме го през 2023 г., когато решихме, че ще напуснем Русия. Продажбата беше напълно законна, но не искахме да обясняваме защо парите се намират в Казахстан.

Когато ги превеждахме там, процедурата по получаването им беше продължителна. Решихме да не преминаваме отново през същото в Сърбия.

При откриването на сметката попитахме дали са необходими документи за произхода на средствата при превод от казахстанска сметка. Казаха ни, че за преводи до 10 хиляди евро месечно не се изискват.

Затова решихме да не привличаме излишно внимание и просто да превеждаме парите постепенно.

Последният превод към Alta направихме на 26 октомври.

Засега нямахме конкретни планове за тези средства. Мислехме да купим жилище в Сърбия, но парите нямаше да стигнат без ипотечен кредит, затова решихме да изчакаме.

В сметката имахме около 70 хиляди евро. Това беше само част от спестяванията ни. Друга част вече се намираше в друга сръбска банка, а трета беше останала в Казахстан.

Сутринта съпругата ми се събуди и прочете в Threads новината за отнемането на лиценза.

Разбира се, много се разстроихме. В началото дори изпаднахме в паника.

После се успокоихме - това не са последните ни пари. Имаме карта от друга банка със средства за ежедневните разходи. Започнахме да търсим информация в интернет и разбрахме, че гарантираният размер на депозитите е 50 хиляди евро. Това покрива повече от половината ни средства и донякъде ни успокои.

Докато чакахме пред клона, всички си разменяха новини. Имаше хора, чието положение беше много по-тежко от нашето - абсолютно всичките им пари бяха в Alta.

В различни чатове намерихме хора в същото положение и се договорихме да обменяме информация.

В понеделник няколко души ще се консултират с адвокати и обещаха да споделят резултатите с всички.