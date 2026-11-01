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Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия

Той е разследван за фалшифициране на доказателства за убийство

Днес, 11:48
Pixabay

Началникът на Управлението на криминалистичната полиция (УКП) в Сърбия Марко Кричак бе арестуван тази сутрин по разпореждане на Висшата прокуратура в Белград по подозрение в злоупотреба със служебно положение. По същия сигнал е задържан и началникът на Службата за борба с престъпността Божко Секулович, предаде БГНЕС.

Сигналът срещу двамата е подаден от адвокатите на Веселин Милич – помощник-директор на сръбската полиция. Кричак е заподозрян във фалшифициране на доказателства и оказване на натиск върху свидетели и обвиняеми, за да бъдат нагодени показанията и фактите към предварително изградена версия за събитията около убийството на Александър Нешович, по-известен като Бая.

Кричак ръководи полицейската операция след убийството. Първоначално в полицейския сигнал за престъплението бе посочен и самият Милич, който по това време е бил не само помощник-директор на полицията, но и началник на белградската полиция.

Адвокатите на Милич са подали наказателен сигнал срещу Кричак и Секулович на 30 юли 2026 г. В него се твърди, че докладите за убийството са били селективно променяни, така че Милич да бъде свързан с престъплението. Като доказателства за предполагаем натиск и полицейско насилие са посочени свидетелски показания и медицински документи на задържани, които твърдят, че са били бити, за да подпишат неверни показания.

Предистория

Кричак бе назначен за началник на Управлението на криминалистичната полиция на 30 декември 2025 г. Преди това ръководи Звеното за охрана на определени лица и обекти (JZO), където бе назначен за командир през 2023 г.

Името му стана широко известно по време на студентските протести в Сърбия. Той и ръководеното от него звено бяха обвинявани в прояви на полицейска бруталност при задържането на демонстранти. Студентката Николина Синджелич публично го обвини, че я е заплашвал със сексуално насилие, и подаде наказателна жалба срещу него. Тези обвинения не представляват установена съдебна вина. 

Случаят "Сеняк"

Става дума за убийството на Александър Нешович, известен като Бая, в ресторант "27" в белградския квартал Сеняк. В хода на разследването Веселин Милич беше задържан по подозрения за неподаване на сигнал за престъплението и подпомагане на извършителя. Впоследствие прокуратурата прекрати преследването срещу него по обвинението за подпомагане на извършителя поради липса на достатъчно доказателства, а съдът отмени задържането му през юли 2026 г.

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