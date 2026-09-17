Сърбия проведе военно учение със стрелящи роботи

Само две седмици след като Сърбия откри китайски завод за производство на роботи, сръбската армия показа въоръжени четириноги роботи, действащи заедно с войници по време на голямо военно учение, съобщи Радио „Свободна Европа“, цитирано от БГНЕС.

Роботите бяха демонстрирани по време на военно учение на полигона „Пештер“, на около 280 километра южно от Белград.

На 29 август сръбският президент Александър Вучич откри завода за роботи в Шабац, Западна Сърбия, и обеща, че китайски въоръжени роботи ще бъдат на въоръжение в сръбската армия до 15 дни.

Serbia showcases advanced military robots The Serbian army conducted "Pobednik 2026", a live-fire exercise on the Pešter Plateau, showcasing its military technology. This comprehensive demonstration ... Serbia showcases advanced military robots The Serbian army conducted "Pobednik 2026", a live-fire exercise on the Pešter Plateau, showcasing its military technology. This comprehensive demonstration ...

Заводът е създаден чрез стратегическо партньорство между китайските компании Minth и AGIBOT и сръбското правителство, като плановете предвиждат производството на няколко хиляди робота годишно.

Показаните на полигона „Пештер“ въоръжени четириноги роботи приличат на индустриалния модел D1 Max Pro на AgiBot. Все още обаче не е ясно дали демонстрираните по време на учението роботи са сглобени в Сърбия.

Четириногите роботи, използвани по време на военното учение „Победник 2026“ в Югозападна Сърбия, са били въоръжени с противотанкови ракети „Оса“, автоматични оръжия и 40-милиметрови гранатомети, съобщиха официални представители.

На кадрите се вижда как роботите стрелят с автоматични оръжия и влизат в импровизирано съоръжение, докато войници се придвижват заедно с тях.

Заводът в Шабац ще произвежда между 1000 и 2000 хуманоидни робота годишно. Кадрите от военното учение породиха опасения, че от Балканите може да тръгнат армии от бойни роботизирани кучета. Наблюдатели обаче смятат, че това едва ли ще се случи в близко бъдеще.

„Сърбия вероятно ще се сблъска със същите проблеми, които накараха военните да преосмислят въвеждането на роботизирани кучета. В сравнение с други безпилотни платформи четириногите роботи все още изискват сериозно развитие, за да бъдат преодолени проблемите с надеждността и обсега“, заяви американският експерт по оръжейни технологии Джаред Келър.

Украинската армия привлече голямо обществено внимание през август 2024 г., когато съобщи, че нейни войници използват роботизирани кучета. През следващите две години обаче тези роботи рядко са били виждани на бойното поле. За сметка на това наземните дронове на колела намериха широко приложение сред подразделенията на фронтовата линия.

Представител на украинската инициатива Brave1, която стои зад много от технологичните разработки, използвани във военната зона, заяви, че дроновете на колела „може да са по-подходящи от четириногите роботи за определени задачи заради товароносимостта, издръжливостта и възможността да бъдат използвани при мисии на големи разстояния“.

Brave1 не отговори директно дали четириногите роботи вече са извадени от употреба в украинските бойни операции, но посочи, че „платформите с крака могат да имат предимства при труден терен или при преодоляване на препятствия“.

Украинският наземен дрон на колела Spider, използван от армията на страната, тежи 50 килограма, но може да превозва до 100 килограма товар. За сравнение, усъвършенстван четириног робот със същото тегло може да носи едва 10 килограма товар. Белград обаче твърди, че неговото „роботизирано куче“ има максимална товароносимост от 50 килограма.

Роботизираните кучета са механично значително по-сложни от дроновете на колела. Всеки четириног робот разполага с около 12 отделни двигателя, както и със сложна система от сензори. Тази механична сложност увеличава разхода на батерия и вероятността от повреди, като същевременно повишава и цената на технологията.

Въвеждането от Сърбия на четиринога технология за бойни цели идва на фона на засиленото включване на модерни китайски оръжейни системи в арсенала на Белград, включително ракетни комплекси и безпилотни летателни апарати. Близо 60% от вноса на оръжия в Сърбия за периода 2020-2024 г., според митнически данни, анализирани от Радио „Свободна Европа“, е бил с произход от Китай.

Европейският съюз и САЩ изразяват все по-голяма загриженост от отношенията между Пекин и Белград, които двете страни определят като „стоманено приятелство“.

Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че „бъдещите икономически възможности на Сърбия до голяма степен ще зависят от инвестициите, политическите решения и избора на партньори, които страната прави днес“.

Белград е призован също да избира „доверени източници и доставчици на оборудване и технологии с изкуствен интелект“, както и „доверени партньори като Съединените щати“. Според Келър публичното показване на въоръжени четириноги роботи в Сърбия може да е свързано повече с геополитическия образ, който страната иска да демонстрира, отколкото с реална бойна стратегия.

„Лидерите на средни по мащаб държави често публично демонстрират модерни оръжия, за да покажат технологични възможности, дори когато тези системи често не са подкрепени от ясно определени тактики и доктрини, които са в основата на реалните бойни операции“, заяви той.