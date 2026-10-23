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Стотици хиляди демонстрираха в Сърбия срещу Вучич

В неделя има парламентарни избори, на които бившият президент е кандидат за премиер

Днес, 08:09
44,5% от анкетираните възнамеряват да гласуват за „Студентска листа“, докато 42,7% заявяват подкрепа за Сръбската прогресивна партия.
EPA/BGNES
44,5% от анкетираните възнамеряват да гласуват за „Студентска листа“, докато 42,7% заявяват подкрепа за Сръбската прогресивна партия.

Стотици хиляди хора излязоха на митинги в Белград и други градове на Сърбия вечерта на 22 октомври. Те подкрепят студентското движение, което настоява за борба с корупцията и промяна в политиката на администрацията на президента Александър Вучич.

Организатор на митингите е движението „Студентска листа“, възникнало преди две години и превърнало се в значима политическа сила. В протестите се включиха не само студенти, но и хора от всички възрасти, които подкрепят исканията на движението. През предходните дни много активисти от различни сръбски градове се организираха в колони и се отправиха на поход към Белград.

Студентските протести в Сърбия започнаха, след като на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на железопътната гара в град Нови Сад. Загинаха 16 души, а десетки бяха ранени. Непосредствено след трагедията сръбски граждани започнаха да излизат по улиците с искания за оставките на редица министри, включително на министъра на строителството. Според протестиращите причината за трагедията е корупцията сред държавните служители, отговорни за строителството и ремонта на обществени сгради.

В продължение на две години протестите периодично се подновяваха, а списъкът с исканията на активистите се разширяваше. Студентите и опозицията настояваха за оставката на ръководството на страната и за обективно разследване на корупцията по високите етажи на властта. Те смятаха за отговорни за случващото се президента Александър Вучич и неговата партия, които са на власт от 2012 г.

През януари 2025 г., на фона на протестите, сръбският министър-председател Милош Вучевич подаде оставка. Беше сформирано ново правителство, но протестите продължиха.

На 27 септември 2026 г. президентът на Сърбия Александър Вучич обяви оставката си и насрочи предсрочни избори за Народната скупщина - еднокамарния парламент на страната. Изборите ще се проведат на 25 октомври. Очаква се снощният митинг да бъде последният преди вота.

След като напусна президентския пост, Александър Вучич се кандидатира за министър-председател от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

„Студентска листа“ също участва в изборите. Движението няма постоянен лидер. От негово име в различните избирателни райони се кандидатират 250 души.

Според проучване на изследователския проект „Нова сръбска политическа мисъл“ 44,5% от анкетираните възнамеряват да гласуват за „Студентска листа“, докато 42,7% заявяват подкрепа за Сръбската прогресивна партия.

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