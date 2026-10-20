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Сръбската телевизия N1 отказа на Вучич предизборно участие

От медията заявиха, че доскорошният президент е наричал редакцията "сган, терористи, чуждестранни наемници" 

Днес, 12:52
Александър Вучич
ЕПА/БГНЕС
Александър Вучич

Сръбската телевизия N1 отказа на доскорошния президент Александър Вучич участие, предава сайтът vreme.com.  Вучич е трябвало да представи листата "Обединена Сърбия" на Сръбската прогресивна партия (СНС). 

От N1 заявиха, че Вучич от години отказва да участва в предаванията на телевизията и обижда журналистите, които работят там, като ги нарича "сган", "терористи" и "чуждестранни наемници". Временният президент на Сърбия Ана Бърнабич сравни решението на медията с времената на нацизма и усташите.

Сръбската прогресивна партия публикува запис на разговор между ръководителя на информационната служба на партията Владанка Малович и директора на новините в N1 Бранислав Шовлянски – запис, който според N1 е направен без знанието на телевизията. В записа се чува как Малович казва, че листата ще бъде представена от Вучич, на което Шовлянски отговаря, че няма как да стане, тъй като такава е позицията на редакцията, и добавя, че интервю може да бъде организирано след изборите на 25 октовмври. Видеозаписът е излъчен по време на гостуването на Вучич в Lav TV.

Според Бърнабич всеки от 250-те кандидати в листата на Сръбската прогресивна партия може да се появи в ефира на N1, но добави, че "телевизията толкова се страхува от Вучич, че дори не може да му отдели 24 минути", за да представи програмата си. Тя допълни, че все още не е взето решение дали представители на листата ще изпратят някого в N1 и че предстои обсъждане по въпроса, като самата тя не вижда как би могла да гостува в тази телевизия.

От телевизията заявяват, че Вучич в продължение на години е отказвал да гостува в N1, като дори е наричал редакцията "сган, терористи, чуждестранни наемници" и я обвинява в подстрекаване към насилие и сваляне на държавната власт. От медията заявиха, че партията е поканена да изпрати друг представител, както и че те са винаги готови за разговор с Вучич, но след изборите на 25 октомври.

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