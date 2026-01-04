Вучич: Ще увеличим 100 % оръжията и 30 % хората в армията

Сърбия ще удвои военните си способности в рамките на следващите година и половина, с изключение на личния състав, който ще бъде увеличен с около 30%. Това заяви сръбският президент Александър Вучич след заседанието на Съвета за национална сигурност, цитиран от БГНЕС.

На заседанието в неделя бяха разгледани три основни теми – регионалната военна и политическа сигурност с оглед на ситуацията в Европа и света, енергийната сигурност на Сърбия и американската операция на територията на Венецуела.

По думите на Вучич светът навлиза в период на разпад на установения международен ред. Той заяви, че старият световен порядък се разрушава, правилата вече не важат, а международното публично право на практика не функционира, като Уставът на ООН съществува „само на хартия“. Според него това е станало напълно ясно и след американската операция във Венецуела.

Президентът подчерта, че Белград е особено обезпокоен от „въоръжаването на Прищина“. Той заяви, че това се извършва в разрез с Устава на ООН и Резолюция 1244, която е суспендирана де факто от големи западни сили и от някои регионални играчи, сред които Турция. По думите му особена заплаха за сигурността, териториалната цялост и суверенитета на Сърбия представлява новосформираният съюз между Прищина, Тирана и Загреб.

Вучич заяви, че страната се подготвя за отбрана срещу онези, които „вече открито отправят заплахи“. Той обяви, че ще бъде увеличен съставът на специалните части и че „всичко останало“ във военните способности ще бъде увеличено със 100 процента – отчасти чрез вътрешни ресурси, отчасти чрез доставки от чужбина. По думите му това е единственият сигурен начин за защита на държавата и ефективен възпиращ фактор.

„Трябва да разчитаме на себе си. Ако някой от региона тръгне срещу нас, никой няма да ни помогне, освен самите ние. Не става дума за атака от САЩ или от големи световни сили – държавите от региона не действат самостоятелно, а по чужда поръчка“, подчерта сръбският президент. Той изрази увереност, че мирът ще бъде запазен, но и че „мирът ще бъде съхранен със сила“.

Вучич коментира и глобалната енергийна конкуренция, като заяви, че Съединените щати ще се стремят да изтласкват конкурентни държави навсякъде, включително и в Сърбия. По думите му президентът Доналд Тръмп е създал специална структура за доминация на САЩ в световната енергетика, която работи към Белия дом и цели изместване на конкуренти като Китай и Русия.

В този контекст Вучич обяви, че Сърбия очаква най-късно до 15 януари да пристигнат първите 85 000 тона суров петрол. По думите му рафинерията в Панчево трябва да възобнови работа на 17 или 18 януари, а производството на петролни деривати да започне на 25 или 26 януари. Той призова руската и унгарската страна възможно най-бързо да постигнат договореност по покупко-продажбения договор за сръбската петролна компания НИС, за да може страната да излезе от режима на американските санкции.

Президентът коментира и критиките на свои опоненти, като заяви, че техните изявления трябва да се разглеждат „през призмата на автопроекцията“. По думите му те винаги говорят за себе си и за това как биха постъпили те самите.

„Казват: „вероятно обичаш повече себе си“. Не, достатъчно съм възрастен, за да обичам много, много повече своята страна, своята Сърбия. Това не е фраза. Аз живея за Сърбия. За мен Сърбия е всичко“, заяви Вучич.

Той добави, че не се страхува от опозиционни фигури и изрази увереност, че ще спечели избори както в Ниш, така и в Нови Сад, тъй като хората са уморени от арогантността и натиска. Вучич иронично коментира и твърденията, че не смее да се разхожда из сръбските градове, като заяви, че е вървял по целия централен площад в Ниш по време на пряко телевизионно излъчване.