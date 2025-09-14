Вучич: Щяха да ме убият като Чарли Кърк

"Те точно подготвиха сцената, в която аз щях да бъда Чарли Кърк и някой щеше да дойде и да ме убие", каза Вучич, визирайки планирания публичен дебат на Площада на Републиката в Белград на 28 септември.

На въпрос от гост в студиото дали такъв документ наистина съществува, Вучич отговори: ''Да, да, съществува като документ''. На въпрос дали полицията е предприела действия, той сви рамене: ''Не, нашата полиция...''

Вучич допълни, свързвайки предполагаемия заговор с по-широки глобални събития: ''Вижте Шри Ланка, Бангладеш, Непал. Колко странни и невероятни неща се случват по света - бихте ли нарекли това съвпадение?'', каза той.

Той настоя, че събития като протестите в Непал и убийството на Чарли Кърк са били ''планирани отдавна за нашата страна'' и че гражданите и правителството на Сърбия са запазили човешки животи благодарение на спокойствието и мъдрите си политики.

''Запомнете, скъпи граждани, не изключвам възможността някой от нас да бъде убит'', предупреди Вучич.

Журналистът Углеша Бокич от ''Данас'' коментира: ''Той (Вучич - б.а.) по същество се обръща към своите избиратели и обича да се представя за жертва. Никой нормален човек не би повярвал на тази безумна история, че той ще седи на площада и някой ще го застреля", каза той.

Вучич също така твърди, че чуждестранни разузнавателни агенции стоят зад заговор за ''цветна революция'' в Сърбия.

Бокич отбеляза: ''Ако имаше и капка истина в това, компетентните служби вече щяха да реагират. Невъзможно е само той да знае нещо, а никой друг да не го знае''.