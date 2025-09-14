Вучич: Щяха да ме убият като Чарли Кърк

Сръбският президент Александър Вучич заяви в събота пред телевизионния канал Informer, че съществува писмен документ за заговор да бъде убит по сценарий, подобен на убийството на Чарли Кърк.
"Те точно подготвиха сцената, в която аз щях да бъда Чарли Кърк и някой щеше да дойде и да ме убие", каза Вучич, визирайки планирания публичен дебат на Площада на Републиката в Белград на 28 септември.
На въпрос от гост в студиото дали такъв документ наистина съществува, Вучич отговори: ''Да, да, съществува като документ''. На въпрос дали полицията е предприела действия, той сви рамене: ''Не, нашата полиция...''
Вучич допълни, свързвайки предполагаемия заговор с по-широки глобални събития: ''Вижте Шри Ланка, Бангладеш, Непал. Колко странни и невероятни неща се случват по света - бихте ли нарекли това съвпадение?'', каза той.
Той настоя, че събития като протестите в Непал и убийството на Чарли Кърк са били ''планирани отдавна за нашата страна'' и че гражданите и правителството на Сърбия са запазили човешки животи благодарение на спокойствието и мъдрите си политики.
''Запомнете, скъпи граждани, не изключвам възможността някой от нас да бъде убит'', предупреди Вучич.
Вучич също така твърди, че чуждестранни разузнавателни агенции стоят зад заговор за ''цветна революция'' в Сърбия.
Бокич отбеляза: ''Ако имаше и капка истина в това, компетентните служби вече щяха да реагират. Невъзможно е само той да знае нещо, а никой друг да не го знае''.
Сръбският президент каза, че има две възможни дати за предсрочни избори - април или декември 2026 г., като добави, че предпочита декември. "Бих подал оставка малко по-рано, за да можем всички да отидем на изборите заедно. Няма голяма философия там - хората могат да видят какви са заплатите и пенсиите им по това време и сами да преценят", каза Вучич.