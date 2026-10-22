Руснаците вече могат спокойно да карат крадени коли

Върховният съд на Русия разпореди на Министерството на вътрешните работи да отмени забраната за регистрация на превозно средство, обявено за международно издирване от Канада, и да разреши използването му. Съдът посочи необходимостта от защита на правата на руски граждани, които притежават превозни средства, издирвани от „неприятелски държави“. Това става ясно от решението на Върховния съд.

Решението е по дело, заведено от жителя на Санкт Петербург Данила Косачев, който през декември 2023 г. той закупува Dodge Ram 1500 в Бишкек. През февруари 2024 г. Косачев продава колата, но когато новият собственик се опитва да я регистрира в Държавната инспекция по безопасност на движението, се установява, че превозното средство е крадено и е в международния списък за издирване на Канада. Впоследствие договорът за покупка е прекратен, а на самия Косачев също е отказана регистрация.

Според документите по делото, Канада е обявила автомобила за международно издирване през февруари 2024 г. във връзка с кражба, за която се смята, че е извършена на 15 юни 2023 г. Руските правоохранителни органи са поискали потвърждение от канадската страна за издирването, обстоятелствата около кражбата и информация за законния собственик, но не са получили отговор.

Проверката на руското Министерство на вътрешните работи не открила доказателства за промени в идентификационния номер на превозното средство.

Косачев завел дело с искане информацията от международния списък за издирване да бъде обявена за невярна, автомобилът да бъде премахнат от руските бази данни за издирвани превозни средства и да бъде отменена забраната за регистрация. Съдилища на три инстанции проемат доводите му и отсъждат в негова полза.

Министерството на вътрешните работи обжалва тези решения пред Върховния съд. Според него превозно средство може да бъде премахнато от международния списък за издирване само по инициатива на държавата, която го е поставила в него, или след изтичане на установения срок за съхранение на информацията. За превозното средство на Косачев този срок изтича на 18 юни 2028 г.

Върховният съд отменя решенията на по-долните съдилища. Той не разпореди на Министерството на вътрешните работи да премахне превозното средство от международния списък за издирване, но отмени забраната за регистрация и разреши използването на превозното средство. Съдът посочи като мотив необходимостта от защита на законните интереси на руски граждани, които притежават превозни средства, обявени за издирване от „неприятелски държави“.