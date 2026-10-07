Унгария може да приеме еврото още през 2031 г.

Унгария би могла да въведе еврото още през 2031 г., заяви заместник-управителят на унгарската централна банка Золтан Курали по време на конференцията "Назад към Европа, предаде БТА.

Засега основният сценарий на Будапеща е покриване на критериите за членство в еврозоната през 2030 г. и приемане през 2032 г. При по-амбициозния сценарий Унгария би могла съкрати графика и да влезе в "чакалнята" за еврозоната - валутния механизъм II (ERM II), още в средата на 2028 г., смята Курали. В "преддверието" страната кандидатка трябва да докаже, че националната й валута е сравнително стабилна и не прави резки движения спрямо еврото.

"Престоят в ERM II се очертава като по-предизвикателен за Унгария, отколкото за България - най-новия член на еврозоната, коментира банкерът. За разлика от България, която имаше валутен борд и фиксиран курс на лева към еврото, в Унгария форинтът е свободно плаваща валута, чиито колебания централната банка ще трябва да управлява в рамките на механизма. Високата инфлация също е голямо предизвикателство.

Курали е категоричен, че Унгария не бива да отлага присъединяването към валутния механизъм ERM II. „Ако бюджетният план и перспективите показват ясен ангажимент за въвеждане на еврото и пазарът го приеме, няма смисъл да се бавим".

Наследството

Премиерът Петер Мадяр обеща да върне Унгария към по-тясно сътрудничество с европейските партньори и да въведе еврото. Преди това обаче новото управление трябва да се справи с тежкото наследство от популиста Виктор Орбан, включващо и бюджетен свръхдефицит (очакваният за тази година е 7.5% спрямо БВП). Както и в България отлично знаем, дефицитът трябва да е под 3 процента. Правителството засега смята, че може да свие преразхода на бюджета под 3% до 2030 г. Конкретните цели ще бъдат през следващите седмици заедно с проекта за бюджет за 2027 г. и плана за икономическо сближаване.