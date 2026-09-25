Гълъб Донев призна, че цените не растат заради еврото

„Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната.“ Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на конференцията „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС“, организирана от Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност (ЕМС).

Предизборната кампания на "Прогресивна България" бе съсредоточена срещу еврото, като преди това Румен Радев като президент даже поиска референдум за приемането му. Като дойдоха на власт Радев и министрите му продължиха да обвиняват еврото заради ръста на цените. През април Радев каза, че "предишното управление е въвело еврото „без никаква готовност“, като то е „довело до сериозен ръст на цените“. Депутатът Константин Проданов и шеф на икономическата комисия в НС каза през месец май, че цената за влизането в Еврозоната "е платена. Тя беше висока, включително и през определени инфлационни процеси, които се развиха в резултат от това.“

Днес вицепремиерът Донев отчете, че в периода на приемането на еврото у нас започна кризата в Ормузкия проток и всичко това даде своето отражение. „България е отворена икономика и разчита на внос. Всички тези шокове и вариации оказват влияние върху всички стоки и услуги“, заяви Донев.

„Въпреки някои желания ръстът на инфлацията да бъде приписан на еврото, то не може обективно да бъде потвърдено. Цените започнаха да нарастват още през лятото на предходната година. Това беше свързано с ръста на цените на електрическата енергия и горивата“, коментира финансовият министър.

Той изтъкна и че страната ни е изправена и пред проблема с нарушените доставки в Черноморския регион.

„Приключи добиването на реколтата с пшеница, рекордни добиви, но заради ситуацията в Черноморския регион този добив не може да бъде изнесен. Не може и да стигне и до други страни заради ниските нива на река Дунав. Това също води до инфлация. Ние сме на трето място по ръст на инфлацията в еврозоната“, обясни Гълъб Донев.