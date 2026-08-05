Левът изчезва от етикети, менюта и касови бонове

Двойното обозначаване на цените на стоките и услугите приключва на 8 август 2026 г., припомня информационният сайт Еvroto.bg. След тази дата левът ще изчезне, а на етикетите, табелите и в касовите бележки ще се изписват единствено стойности в евро.

Показването на цените в двете валути стана задължително от лятото на миналата година, за да може хората да свикнат с еврото, а също и да следят по-лесно има ли вдигане на цените и дали търговците закръгляват правилно цените в евро. Срокът за адаптиране бе предвиден в приетия миналата година Закон за въвеждане на еврото, който влезе в сила на 8 август 2025 г.

И така, от 9 август 2026 г. цените ще са само в евро. Няма пречка обаче, ако търговец прецени, че така ще спечели доверието на клиентите си, да продължи да изписва и левовата равностойност на своите стоки и услуги.

Законът за въвеждане на еврото не предвижда някакъв преходен период след 8 август 2026 г. за вече отпечатани менюта, ценоразписи, каталози, брошури и др., в които цените са обозначени в двете валути. Тези материали може да продължат да се използват - стига ясно да показват, че цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност е само за сведение на купувача.