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68 са вече жертвите на влаковия сблъсък в Испания

Два влака се удариха край Толедо след проблем със сигнализацията

28 Окт. 2026Обновена
Ужасяващи снимки в социалните мрежи показват вагони, преобърнати настрани в канавка.
ЕПА/БГНЕС
Ужасяващи снимки в социалните мрежи показват вагони, преобърнати настрани в канавка.

68 са вече жертвите на ужасяващия сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо, Испания. 15 души са в тежко и критично състояние, а 53 са хоспитализирани с по-леки наранявания. Катастрофата е една от най-трагичните в историята на железниците в страната. Преди по-малко от година имаше друга катастрофа на високоскоростни влакове в провинция Кордоба. При нея загинаха 46 души, а 152 бяха ранени. Испания има най-голямата мрежа от високоскоростни влакове в Европа. В страната е обявен тридневен национален траур.

Днешният инцидент се случи между скоростни влакове на два оператора – влак на Iryo със 146 пътници, сред които и едно бебе, и влак на AVE с 397 пътнициq пътуващи от Мадрид към Севиля. Така в катастрофата е имало общо 544 души. 40 от загиналите са пътували в първия влак, а 24 - във втория.

Инцидентът най-вероятно се дължи на проблем със сигнализационната система, след което са последвали няколко човешки грешки, стана ясно от изявление на транспортния министър Оскар Пуенте. Подобен сблъсък на два влака по една линия е необичаен, поради което ще се направи задълбочено проучване на причините, довели до него, обяви той. Пуенте обясни какво е установено след преглед на аудиозаписите на цялата комуникация между засегнатите влакове и диспечерския център:

Около 8:30 ч. тази сутрин системата за управление LZB е отказала заради комуникационни проблеми, в резултат на което малко над 60 км от железопътната линия са останали без покритие. LZB е германска система за автоматично управление и контрол на движението на влаковете, която е внедрена и в испанската жп мрежа. Тя следи движението на влаковете и им подава информация за разрешената скорост и разстоянието до други влакове, като може автоматично да задейства спирачките, за да спре влак, ако трасето напред е заето от друг влак. Благодарение на това в 60-километровия участък днес са спрени шест влака. Около 8:36 ч. обаче диспечерският център на държавната компания за жп инфраструктура Adif ръчно е разпоредил блокадата да се вдигне и движението да се възобнови. Така влакът на Iryo остава неподвижен на релсите, докато в следващите 25 минути идващият отзад влак на AVE връхлита върху него.

При подобни проблеми има ясно установен протокол за действие, обясни още транспортният министър. Дори да се възобнови движението, то трябва да е с максимална скорост 40 км/ч и при пълен визуален контрол на пътя от страна на машиниста. Има информация, че най-малко един машинист от другите влакове е получил същото разпореждане да продължи и е отказал. 

Испанската железопътна компания „Ренфе“ съобщи в социалните мрежи, че движението на влаковете между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено. Бяха отменени футболните мачове. Ранените 

Кметът на Урда Мануел Галан е бил помолен да подготви спортна зала, в която да бъдат настанени пострадалите.

Премиерът Педро Санчес написа в платформата Х, че "службите за спешна помощ работят на терен, за да окажат съдействие на засегнатите и да гарантират тяхната безопасност, в координация с всички ангажирани институции".

 

 

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